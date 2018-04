¿Sabes cómo cuidar las cutículas de las uñas?

Las manos son una parte fundamental en la imagen que ofrecemos a los demás, y para mantenerlas bonitas y sanas es importante dedicarles unos cuidados específicos. Una parte de ellas que muchas veces pasa inadvertida son las cutículas, que se encuentran en la unión entre la uña y el dedo; sin embargo, no las debes pasar por alto, pues resultan clave en la protección de las uñas.

Las cutículas están formadas por una capa de células que protegen el nacimiento de la uña de los agentes externos, como el agua y diversos organismos, evitando así posibles infecciones. Su tamaño depende de cada persona, y aunque lo normal es que apenas se noten, hay personas que desarrollan mucha cutícula, lo que les resulta molesto y antiestético, según recoge webconsultas.

¿Se deben cortar las cutículas?



Anatomía de la uña

Existe mucha controversia al respecto de si se deben o no cortar las cutículas. Si has ido alguna vez a hacerte la manicura a un establecimiento especializado puede que hayan optado por quitártelas, pues lo hacen para que el esmaltado y, en general, el aspecto de las uñas, quede más limpio y estético.

Sin embargo, lucir unas manos bonitas no está reñido con tenerlas sanas y evitar riesgos. Javier Pedraz, dermatólogo del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, recomienda no cortar las cutículas, pues este gesto meramente estético puede provocar infecciones que, aunque no son muy graves, sí pueden ser bastante molestas. Por supuesto, eso implica no mordérselas.