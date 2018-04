Sexo más allá de la menopausia

El silencio es el rasgo que define de manera más completa la sexualidad de las mujeres de todas las edades, y éste se hace aún más espeso cuando se trata de mujeres que han traspasado el misterio de la menopausia.

Así lo denuncia la doctora en Psicología Anna Freixas en 'Sin reglas. Erótica y libertad femenina en la madurez' (Capitán Swing), quien considera que sobre este asunto no se habla socialmente, pero tampoco entre las mujeres se trata de ello demasiado.

A su juicio, esta dificultad tiene que ver con muchas cosas, especialmente con la "educación restrictiva" que se recibió en su momento, y también la que han recibido las nuevas generaciones educadas por padres y maestros que no saben manejarse con el tema. "Sobre todo se relaciona con el rechazo social y cultural a la sexualidad de las mujeres y hombres en la edad mayor", considera.

Freixas destaca, además, que sobre la erótica de las mujeres mayores apenas hay investigación, ni conocimiento contrastado, y se trata de un campo en el que apenas se ha oído la voz de las mujeres. "La sexualidad es todo y abarca una enorme complejidad de situaciones, vivencias y emociones. No es blanco o negro. La configuran una enorme paleta de grises", destaca la también ya profesora de universidad jubilada.

En una entrevista con Infosalus, la también gerontóloga feminista señala que no hay una sexualidad única después de la menopausia. "La sexualidad va de cero al infinito, y hay personas a las que no les interesa nada porque no han tenido experiencias agradables a lo largo de su vida, o porque están interesadas en otras cosas, mientras que hay otras que han sabido renegociar su sexualidad con su pareja, o han establecido nuevas relaciones agradables e interesantes", subraya la experta.



UNA OPORTUNIDAD PARA REPLANTEARSE COSAS

A su vez, indica que la sexualidad cambia a lo largo de toda la vida pero con la menopausia siempre se ha producido un mito, cuando en realidad la sexualidad según la etapa de la vida, va evolucionando y es diferente. "La menopausia es un momento en el que confluyen muchas cosas en la vida de las mujeres, es un momento en el que se producen hechos importantes que permiten un replanteamiento de la sexualidad tanto en personas con pareja de larga duración, personas sin pareja fija, o sin pareja", destaca Freixas.

Para la realización del libro ha contado con la experiencia de más de 700 mujeres y, entre sus conclusiones también reseña que, aunque puede ser que haya una disminución en las prácticas sexuales, también todo depende de cómo se entienda a la sexualidad.

"Si reduces el término sexualidad al coito, o si incluyes todo, también a la sensualidad, a la cercanía, a la comunicación, o a la intimidad, probablemente hay una transformación hacia otro tipo de sexualidad en la menopausia, aunque las personas que renegocian relaciones o que inician nuevas puede mantener relaciones de todo tipo", remarca la psicóloga.

Finalmente, resalta la importancia que, a nivel general, le conceden las mujeres a la calidad de la relación, sea la edad que sea. "Para las mujeres no es tanto un impulso irrefrenable como una manifestación de un estado afectivo, comunicativo, contextual, en el que la calidad de la relación es fundamental", sentencia la doctora en Psicología.