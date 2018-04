Estos son los trucos de belleza de Blanca Suárez

Como ya nos ha demostrado en más de una ocasión Blanca Suárez ha confesado que le encanta experimentar con el maquillaje. "A veces estoy en casa y soy peligrosa, me encanta probar cosas nuevas. Intento estar al tanto de las tendencias a través de las redes sociales y también de las revistas, pero también me gusta probar cosas que se me ocurren".

¿Saldría de casa sin maquillaje? "Sí, salgo por supuesto sin maquillaje y con gafas de sol, si voy a comprar el pan, pero lo habitual es que me maquille, me gusta maquillarme si quedo con mis amigos para cenar o tomar algo, y por mi trabajo estoy acostumbrada", según recoge mujerhoy.

Blanca Suárez y sus cambios de look

En 2017 Blanca Suárez nos sorprendió con diversos cambios de look, el más llamativo fue su coloración en rubio platino. Este 2018 la actriz ha optado por un castaño con reflejos caobas y ha recuperado su melena larga gracias a las extensiones. Pero, ¿se cortaría el pelo? "Me gusta el pelo corto, pero tienes menos posibilidades y además después la transición hasta que te crece es muy larga. De momento no me planteo ningún cambio de look, ya he tenido bastantes".

En cuanto al maquillaje, Blanca Suárez también se atreve con todo, pero sus básicos son "las cejas y las pestañas, siempre las llevo arregladas. Ahora acudo a Lashes & go, allí me pongo también las extensiones". ¿Algún truco para llevar las cejas perfectas? " No pasarte con las pinzas".

Este año Blanca Suárez cumplirá 30 años y le hemos preguntado por sus cuidados básicos. "Limpiar bien la piel y también hidratarla. Estoy descubriendo que la base de la belleza es ésta. Además, desde pequeña uso a diario un tónico de rosas que me compra mi madre".

Y ¿Blanca Suarez hace operación bikini? "La verdad es que no, no tengo el concepto de verano, siempre suelo trabajar. Por mi profesión intento cuidarme todo el año, pero tampoco soy demasiado estricta".

Blanca Suárez está encantada con su trabajo para Guerlain, "me gusta mucho la belleza y estoy feliz de poder trabajar con marcas que siempre me han gustado"