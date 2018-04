Alimentos clave para dar un empujón a la operación bikini

Manzana: una fruta llena de beneficios

Ya sabes que tomar fruta es una de las bases del éxito de tu operación bikini. Pero, ¿sabes cuáles son las más sanas y las que tienen menos calorías? Sin duda, si sólo nos pudiéramos quedar con una, sería la manzana. "An apple a day keeps the doctor away", rezaba el dicho inglés, y lo cierto es que sí, una manzana al día es lo mejor para mantener alejado al doctor.

Además de disminuir tu colesterol malo, la manzana aporta dos tipos de antioxidantes clave a la hora de reducir peso: pectina y polifenoles -ten en cuenta que están presentes sobre todo en su piel-. Éstos actúan en el organismo arrastrando las toxinas y las grasas, ayudando a eliminar todo lo que sobra. Y un punto extra: la pectina tiene efecto saciante, según recoge enfemenino.



Dosis de proteínas

Después de tanta fruta y verdura estamos seguras de que necesitas una buena dosis de proteínas. ¿Carne roja? No. Es mejor que elijas pollo o pavo, ya que su carne contiene un menor índice de grasas, se digiere más rápidamente, tiene menos calorías y aporta más proteínas.



Un delicioso aliado: el sushi

Eso sí, aunque es un alimento muy saludable, es algo más calórico que otros debido al arroz que conlleva, por lo que si estás haciendo dieta es mejor que optes por el sashimi, y si quieres mantenerte o cuidar la línea, come sushi sin miedo. Además, ten en cuenta que estás consumiendo el pescado y el alga en crudo, con todos los beneficios que eso conlleva: la absorción de ácidos grasos beneficiosos para tu cuerpo es mucho más elevada que cuando están cocinados. Disfruta, puedes comer sushi sin traicionar a tu operación bikini. ¡La gastronomía japonesa es una de nuestra favoritas!



Tu pareja de baile: el té

Llegas a casa absolutamente deshidratada -sí, el calor ya ha comenzado a causar estragos-, pero no te apetece beber agua. ¿Un refresco? ¡No! Quieres perder esos dos últimos kilos que tanto cariño te han cogido, ¿recuerdas? Así que manténte alejada de las burbujas. Apuesta por el té.

Está más que probado que tomar té ayuda a perder peso con mayor facilidad, así que acompaña tus comidas con él, o tómalo a media tarde -eso sí, es mejor que lo ingieras hasta las 20.00h ya que en ese momento tu metabolismo comienza a ralentizarse y entonces solo conseguirías retener líquidos-.



Al rico tomate

Cuando enumeremos todas las virtudes del tomate vas a pensar que se trata de un alimento de ciencia ficción. Pero no, no viene de otro planeta, todo lo que necesitas está en la huerta.