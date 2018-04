¡Cuidado con el uso de la árnica para los golpes de los niños, no es inocua!

En torno al año de vida los bebés suelen soltarse a andar o a gatear. Algunos más de la cuenta y gracias a su inocencia y a su desconocimiento carecen de cualquier miedo a caerse o a darse con una esquina. Así, en esta etapa suelen ser sucesivos, y algunos puede que hasta preocupantes, los golpes que los niños reciben.

Para muchas madres aparece en este momento la barrita de árnica, algo totalmente desconocido hasta que no se han visto en esta situación y etapa de la vida de sus hijos. En concreto, se trata de una planta medicinal y, como tal, no es inocuo su uso. No es conveniente abusar de ella.

En una entrevista con Infosalus, el doctor Francisco Javier Gonzalez-Valcarcel Sanchez-Puelles, jefe del Servicio de Pediatría del Hospital Universitario Infanta Elena de Valdemoro (Madrid) recuerda que en la Edad Media se empleaba ampliamente como antiinflamatorio natural, y ahora es muy utilizada para aliviar contusiones y magulladuras.

"A nivel de medicina natural el árnica se suele macerar con aceite de oliva y se usa como antiinflamatorio en torceduras y golpes leves. También en la raíz de la planta hay una sustancia, el timol, que se usaba como fungicida y vasodilatador. Aunque no está comprobado, pero parece que activa una vasodilatación y reabsorbe el hematoma", señala el pediatra.

Eso sí, resalta que su efectividad es muy pequeña, y puede emplearse para pequeñas torceduras o hematomas que no tengan mucha trascendencia. "Para grandes golpes o hematomas su efectividad es muy dudosa", advierte. Aunque dice que en la piel no se absorbe gran cantidad de árnica, si se pone todos los días porque el niño no para de darse golpes pueden darse sus efectos tóxicos.

En concreto, alerta sobre sus efectos secundarios a nivel del sistema nervioso y del digestivo. "Por eso está contraindicada su ingesta, o bien el ser utilizada en partes cercanas a las mucosas (la zona de alrededor de la boca o de los ojos), y puede provocar efectos secundarios neurológicos bastante importantes", señala González-Valcarcel.



¿QUÉ HACER EN CASO DE GOLPE CON UN NIÑO?

El especialista del Hospital Universitario Infanta Elena de Valdemoro (Madrid) indica que, en caso de que un niño se dé un golpe, primero hay que analizar cuáles son las posibles consecuencias de éste, y en qué parte del cuerpo.

"No es lo mismo que el golpe haya tenido lugar en la pierna, que en el ojo. Hay que limpiarlo bien si está sucio y, lo más efectivo si no tiene herida, es poner frío-hielo, o lo más frio que se pueda en ese momento. Esto hace vasoconstricción y produce una disminución de la inflamación local más importante. Si tiene herida hay que limpiarla, y después utilizar un antiséptico local. Si todo es más complicado hay que llevarlo a un médico", agrega.