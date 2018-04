Los secretos para unas cejas perfectas

Cuando se trata de resaltar una zona tan bonita de nuestro rostro como son nuestros ojos, no solo hay que conformarse con un maquillaje bien hecho o una buena dosis de máscara de pestañas, sino que es muy importante mantener unas cejas bonitas y cuidadas. Al fin y al cabo, ¡son el rasgo facial que enmarca tu mirada! Por ello, es fundamental que siempre intentemos llevarlas perfectamente depiladas y recortadas, eligiendo su forma para además poder definir por completo nuestra expresión facial.



Cejas rectas

Las cejas rectas dominan las redes sociales. En Corea son tendencia desde hace tiempo y muchas blogueras de belleza aparecen cada vez más con este tipo de cejas. ¿Lo que las hace especial? Su forma recta. Con ellas hay que prestar especial atención al grueso del pelo para que el look se vea natural. Si no tienes unas cejas muy pobladas, siempre puedes recurrir a pequeños trucos, como por ejemplo darles más volumen rellenándolas con lápiz o gel específico para cejas, según recoge enfemenino.



Cejas redondeadas

Las cejas redondeadas son las que más se aproximan al crecimiento natural del pelo. Si tienes esta forma y quieres conservarla, su mantenimiento te resultará muy fácil. Si esta no es tu forma de cejas pero quieres conseguirla, has de saber que favorece especialmente a las caras angulosas, porque ayuda a suavizar los rasgos. Para este look resulta muy importante evitar hacer un arco pronunciado, para que se vea natural.



Cejas arqueadas

Las cejas arqueadas son las más frecuentes. Este tipo de ceja le aporta al rostro un punto de atención y, por ello, resulta ideal para las caras redondas. Las que tengáis la cara más angulosa también podéis probar esta forma, pero para que las cejas no llamen demasiado la atención, deberéis peinarlas un poquito hacia afuera. Si quieres que le resultado sea natural, lo mejor es que no hagas un arco muy pronunciado.

Cejas angulosas

Las cejas angulosas tienen, en comparación con las cejas arqueadas, un arco mucho más pronunciado. Esta forma hace que los rasgos de la cara parezcan más definidos. Pero cuidado, para las que tengáis unas facciones muy marcadas o afiladas, es preferible evitar esta forma porque acentuaría y endurecería aún más vuestros rasgos.