¿Sabías que beber kéfir puede disminuir la presión arterial?

Beber kéfir puede tener un efecto positivo en la presión arterial al promover la comunicación entre el intestino y el cerebro, según una nueva investigación, cuyos resultados se presentan este miércoles en la reunión anual de la Sociedad Americana de Fisiología que se celebra en el marco de Experimental Biology 2018, que tiene lugar en San Diego, California, Estados Unidos. El kéfir es una bebida láctea probiótica fermentada conocida por ayudar a mantener el equilibrio de las bacterias beneficiosas en el sistema digestivo.

Investigaciones anteriores han demostrado que un desequilibrio en la colonia de bacterias del intestino (microbiota) puede causar presión arterial alta en algunas personas. Del mismo modo, se ha descubierto que los probióticos (suplementos de bacterias vivas que son beneficiosas para el sistema digestivo) reducen la presión arterial, pero los mecanismos por los que esto ocurre no están claros.

Un equipo de investigación de la Universidad de Auburn en Alabama, Estados Unidos, en colaboración con la Universidad de Vila Velha, en Brasil, estudió tres grupos de ratas para determinar cómo el kéfir reduce la presión arterial alta (hipertensión): un grupo tenía hipertensión y fue tratado con kéfir ("tratado"), otro presentaba hipertensión y no fue tratado ("no tratado") y un tercero poseía presión arterial normal y no fue tratado ("control").

Después de nueve semanas de suplementación con kéfir, las ratas tratadas tenían niveles más bajos de endotoxinas (sustancias tóxicas asociadas con la disrupción en las células), presión arterial más baja y permeabilidad intestinal mejorada en comparación con el grupo no tratado.

Los intestinos sanos permiten el paso de algunas sustancias, pero generalmente actúan como una barrera para evitar la entrada de bacterias dañinas y otras sustancias potencialmente peligrosas. Además, la administración de suplementos de kéfir restableció el equilibrio natural de cuatro bacterias diferentes en el intestino y de una enzima en el cerebro, esencial para la función normal del sistema nervioso, lo que sugiere que los sistemas nervioso y digestivo trabajan en conjunto para reducir la hipertensión.

"Nuestros datos sugieren que los mecanismos asociados con el kéfir antihipertensivo implican la comunicación entre el eje de microbiota intestinal y cerebro durante la hipertensión", escribieron los investigadores. De ellos, Mirian Silva-Cutini, de la Universidad de Auburn, presentará 'Efectos antihipertensivos del kéfir probiótico en las ratas espontáneamente hipertensas que involucran mecanismos centrales y periféricos' en el Centro de Convenciones de San Diego.