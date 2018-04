Novedades para acabar con el acné adulto para siempre

¿Qué productos uso si tengo acné?

Si tus brotes son fuertes y habituales debes visitar a un dermatólogo. Además, es importante que uses cremas y productos de cuidado específicos. Los expertos de Eucerin recomiendan que no contengan jabón, que sean productos no comodogénicos (para que no obstruyan los poros), comedolíticos (ayudan a destruir los comedones, puntos negros y espinillas) y queratolíticos (promueven un proceso natural de la piel por el que se desprende de sus células muertas).

Máscara Visibly Clear de Fototerapia anti acné de Neutrógena

Dispositivo portátil con luz LED que gracias a la energía de las luces rojas y azules trata el acné combatiendo las bacterias que lo causan. Debes usarlo durante 10 minutos para que notes mejoría en tu acné. (59,99€ + 14,99€ el activador), según recoge mujerhoy.

Dermopure Oil Control Gel Limpiador de Eucerin

Fórmula para uso diario, sin jabón ni fragancias, para conseguir una limpieza suave, pero efectiva, para la piel con impurezas y propensa al acné. Al contener un 6% de anfóteros, elimina el exceso de grasa (seborrea) a la vez que elimina la suciedad y el maquillaje. Sus propiedades antibacterianas eliminan las bacterias de la piel e inhiben su y no obstruye los poros. (14,95€)

Sebamed Clear Face Hidratante Gel Oil Free de Laboratorios Leti

En formato gel transparente, permite hidratar y cuidar la piel sin engrasarla gracias a su fórmula basada en ácido hialurónico y extracto de aloe. Además, repara las imperfecciones con una doble acción regenerante, gracias a la alantoína y al pantenol, que reducen la inflamación y calman el enrojecimiento cutáneo.