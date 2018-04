Hombre se traga esta vara de acero por una apuesta y vive con ella dentro más de un año

Un hombre de la provincia de Sichuán, China, fue sometido a una cirugía para extraerle del estómago una delgada vara de acero que había tragado más de un año atrás, informó South Morning Post.

De acuerdo con los médicos, el objeto medía unos 20 centímetros y estaba dentro de un cilindro plástico, lo que habría facilitado su ingestión. Al parecer, en medio de una noche de tragos con sus amigos, el asiático apostó cerca de 800 dólares a que era capaz de engullirla. Y lo hizo, según recoge RT.

