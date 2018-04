¿Sabías que el 10% de los pacientes con meningitis meningocócica sufren también dolor de estómago?

Grupos de trabajo del Instituto Pasteur (Francia) y del Departamento de Pediatría del Hospital Bicêtre (Francia) han confirmado que el 10 por ciento de los pacientes infectados por la cepa meningocócica de la meningitis, una forma atípica de la enfermedad pero cada vez más freucente, sufre de dolor abdominal.

"Cuando los médicos ven pacientes que sufren de dolor estomacal, la enfermedad meningocócica invasiva no es lo primero que viene a la mente. Tienden a pensar en gastroenteritis o posiblemente apendicitis", ha explicado Muhamed-Kheir Taha, autor principal del estudio y jefe del National Reference Center for Meningococci (CNRM) en el Instituto Pasteur, quien recuerda que esta enfermedad es "mortal en casi todos los casos" si los antibióticos no se administran rápidamente.