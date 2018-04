Lo que siempre quisiste saber sobre cirugía estética y nunca te atreviste a preguntar

1. Lo siento, la celulitis no se puede eliminar con cirugía

Seguramente nunca te lo han dicho tan claro, pero no, la celulitis no se quita con cirugía. Como nos ha explicado el cirujano plástico Moisés Martín Anaya, director de la Clínica Martín Anaya y miembro de la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética, la celulitis es un problema crónico, en muchos casos de origen hormonal, que se ve agravado por el sedentarismo y los malos hábitos alimenticios. "Tiene que ver con la nutrición celular. Si aumentan las toxinas entre las células y no se eliminan por medio de los vasos linfáticos, aparecerá la antiestética piel de naranja", explica el experto. Por lo tanto, las intervenciones como la liposucción o la lipoescultura NO eliminan la celulitis. Puede que se disimule un poco al principio, pero tarde o temprano, volverá a aparecer.

La celulitis se elimina con buenos hábitos, pero vuelve si bajas la guardia, según recoge clara.

2. Una liposucción no te ahorra el gimnasio

¿Si me hago una lipo me puedo dar de baja en el gym? Rotundamente no. Es cierto que la liposucción puede eliminar la grasa localizada, pero si quieres mantener los resultados a largo plazo, tienes que seguir una rutina de ejercicios y cuidar tu alimentación. La grasa, como la celulitis, siempre vuelve. No te confíes y sigue llevando una vida activa, ¡nada de sofá!

3. Las prótesis mamarias no explotan

Las prótesis mamarias ni afectan a la lactancia, ni impiden la detección precoz de un tumor ni, por supuesto, tampoco pueden explotar en un avión (aunque hayas oído esa leyenda urbana con Ana Obregón de por medio). Su calidad es tal que aguantan todo tipo de presiones, incluso bajo el agua, y pueden soportar un peso de más de 285 kilos.

mujer secretos belleza cirugia plastica

4. No puedes elegir una nariz por catálogo

No, no puedes ir con una revista y decir "póngame esta nariz". Eso si quieres un resultado natural y no quedarte con la típica cara de "operada". Según Martín Anaya, en cada rostro hay que buscar un equilibrio de volúmenes y formas. Por ejemplo, un cirujano puede imitar la nariz supuestamente perfecta de Michelle Pfeiffer, pero nunca te quedará como a ella porque no tienes sus ojos, su boca ni el conjunto de su óvulo facial.

5. El lifting es mejor hacerlo con 40 años

Muchas mujeres se plantean la posibilidad de hacerse un lifting a partir de los 60, cuando es más que evidente que al rostro le falta firmeza y densidad. Sin embargo, el doctor Tomás Darío Zapata, cirujano plástico en el Hospital de la Moncloa y la Clínica Luz, de Madrid, y en la Clínica Quirón, de Marbella, cree que se equivocan y que deberían hacérselo antes: "A los 40 años el lifting es menos agresivo y los tejidos se sujetan mucho mejor para toda la vida". De esta manera, la piel se ve rejuvenecida durante más tiempo. ¿Entonces quiere decir que los resultados no van a ser buenos si te esperas a los 60? A esa edad la piel responde peor en el postoperatorio y, aunque el resultado es más llamativo al principio tras la intervención, es menos duradero en el tiempo, porque la piel ya no es tan densa y le falta firmeza y elasticidad.