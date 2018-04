Estos son lo secretos de belleza que deberías conocer

1. La exfoliación es clave

No debe ser un secreto para ti que la exfoliación es parte fundamental en un hábito que busca mejorar el aspecto de la piel del rostro. Si quieres ganar una cara luminosa y libre de impurezas, uno de los hábitos que debes incluir en tu "ritual" es la exfoliación. Puedes hacerlo mezclando un poco de café con sábila. El café permite realizar la exfoliación tradicionalmente, y la sábila permite hidratar el rostro a medida de que los poros se van abriendo. Una vez que te lo aplicas, debes dejarlo reposar en el rostro por 15 minutos aproximadamente. Pasado el tiempo, retira y lava tu cara con agua y jabón. Si tienes el rostro muy reseco o deshidratado, solo quita la mascarilla natural con agua. Verás el cambio en la primera aplicación. Este procedimiento puedes repetirlo 1 o 2 veces por semana para mantener tu rostro lo más limpio posible.

2. Limpieza facial dos veces al día

La piel del rostro suele ser más delicada que la piel del resto del cuerpo, por lo que necesita cuidados específicos. Sin embargo, eso no significa que no debe lavarse regularmente, recuerda que nuestra piel está expuesta a la contaminación, y eso suele afectar la apariencia de nuestra cara si no se hace una limpieza adecuada.

¿Te has preguntado por qué debemos cepillarnos los dientes al despertarnos? Durante la noche, no producimos la misma cantidad de saliva y eso permite que las bacterias se alojen hasta el punto de solidificarse en forma de sarro. Estas mismas bacterias son las que nos produce mal aliento, según recoge enfemenino.

Y aunque nuestro rostro no amanece con mal olor en la mañana, es recomendable limpiarla con tónicos porque es la forma de liberarla y limpiarla de las impurezas. Hazlo habitualmente durante la mañana, pero sobre todo en la noche, después de llegar de la oficina o de tus quehaceres. Después de la limpieza nocturna, es recomendable aplicarse una mascarilla, bien sea para hidratar o ayudar al proceso de reestructuración de nuestras células. Recuerda que durante nuestras horas de sueño nocturnas, nuestra piel, incluyendo la del rostro, se regenera y toma tiempo para corregir, curar o sanar. Y si le damos una ayuda extra con cremas nocturnas o mascarillas preparadas en casa, el proceso para obtener un rostro hermoso, puede ser más corto.



3. Come de forma saludable

¿Recuerdas lo que te mencionamos anteriormente? Pues bien, bajo esa premisa, trata de cambiar tus hábitos alimenticios (si aún no lo has hecho) para empezar a disfrutar de una piel y un rostro luminoso y hermoso. Si empiezas a trabajar en el aspecto de tu rostro desde adentro, el cambio será a largo plazo, porque estas nutriéndote sanamente. Aquí, algunas vitaminas que te ayudarán a recuperar la salud de tu cara:

Vitamina A: contribuye a la regeneración celular.

Vitamina C: además de ser un gran antioxidante, promueve la producción del colágeno.

Vitaminas del complejo B: con un intervención parecida a la vitamina A, permite la regeneración de las células de nuestra piel, por lo que podemos lucir un aspecto sano en nuestra piel del rostro.

Vitamina E: por su efecto antioxidante, limita las acciones de los radicales libres que producen las arrugas en la piel.

Agua: tomar agua no cuesta nada y es muy saludable. Los especialistas recomiendan 2 litros de agua al día, no obstante, adapta esta cantidad a tus necesidades y evita otras bebidas azucaradas como los zumos o refrescos.

Verás que con el agua, con la ayuda de un cambio hacia un hábito alimenticio saludable y el ejercicio, no solo vas a obtener un rostro hermoso, también un estilo de vida saludable que te permitirá experimentar vitalidad por mucho tiempo.