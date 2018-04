Trucos de maquillaje para salir perfecta en las fotos

1. Maquillaje para fotos: evitar productos con SPF

Pese a que cada vez es más habitual encontrar en el mercado hidratantes faciales y bases de maquillaje con factor de protección solar, algo que es de agradecer en nuestro día a día, en el caso del maquillaje para fotografía no es lo más recomendable.

Sin embargo, si tienes un evento o boda al aire libre y vas a estar expuesta al sol sí deberías. ¿Cómo lo solucionamos entonces? Existen dos tipos de protectores solares: los que contienen filtros físicos y los que contienen filtros químicos. Estos últimos puedes utilizarlos sin problema incluso para fotografías con flash, ya que no contienen dióxido de titanio ni óxido de zinc, dos ingredientes que reflejan la luz y protegen nuestra piel del sol, pero que harán que nuestra piel se vea blanca en las fotografías cuando se produce un impacto de luz sobre ella (flash), según recoge enfemenino.

Para diferenciar unos filtros de otros tan solo tendrás que fijarte en los ingredientes de cada uno de ellos y elegir el que más te convenga según la ocasión.

2. Polvos minerales

En los últimos años los productos de maquillaje minerales han sufrido un auténtico boom, ya que aportan una serie de beneficios para la piel sobre el resto de productos que no lo son. No contienen aceites, perfumes, colorantes u otros ingredientes comedogénicos (que favorecen la aparición de granitos y puntos negros) por lo que no obstruyen los poros, permitiendo que la piel respire pese a estar maquillada.

Sin embargo, no son la opción más recomendable cuando vayamos a ser fotografiadas, ya que contienen pigmentos que reflejan la luz, y el resultado en la imagen puede ser el de una piel con brillos y aparentemente más grasa

3. Elegir el subtono adecuado

Al igual que existen varios subtonos de piel distintos (neutro, rosado y amarillo), también cada tono de las bases de maquillaje, tanto fluidas como en crema o en polvo, contiene un subtono diferente, pensado para compensar el de nuestra piel y que el color se adapte a la perfección.

Cuando se trata de la base de maquillaje, lo más recomendable es elegir la que mejor complemente nuestro tono de piel, pero cuando se trata de escoger los polvos con los que fijar el maquillaje la cosa se complica. Si elegimos unos con un subtono rosado, en función de la iluminación que tengamos en las fotos, pueden devolver un color irreal, por lo que lo mejor es optar por unos polvos con un subtono amarillo.

Siempre puedes hacer pruebas de cómo quedarían en los días previos al evento, pero si no quieres arriesgarte la opción más segura es la de optar por los subtonos amarillos o doraditos.

4. El corrector "enmascarado"

Muchos de los correctores de ojeras contienen también partículas que reflejan la luz, ya que además de corregir, iluminan la zona para dar un aspecto más despierto a la mirada. Sin embargo, a la hora de realizar un maquillaje para fotos, es mejor optar por un corrector que no tenga estas propiedades. ¿Has visto alguna vez una foto de una famosa maquillada que parece llevar un antifaz blanco bajo los ojos? Esto es porque al natural el maquillaje no se ve así, pero al recibir el impacto de luz de los flashes o los focos las partículas reflectoras hacen de las suyas y devuelven una imagen desvirtuada.

Si no quieres que a ti te suceda lo mismo, elige un corrector de un tono que se camufle perfectamente con la base de maquillaje, y bajo ningún concepto te decantes por uno más claro.



5. All that glitters

Purpurina, glitter, shimmer... Llames como llames a las partículas brillantes que contienen ciertos iluminadores y sombras de ojos, debes intentar evitarlas a toda costa cuando realices un maquillaje para fotografía, principalmente si es para una boda o evento en el que debes de salir natural. Pese a que en directo estos productos se vean muy bonitos, en las fotos no suelen dar muy buen resultado, ya que aparecen pequeños puntitos blancos que pueden dar un acabado no deseado.