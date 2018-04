Ventajas y desventajas del alisado de keratina

¿Qué ventajas tiene el alisado de keratina?

No podemos negar que el alisado de keratina es una de las mejores opciones para conseguir un pelo liso sin maltratar en exceso nuestro cabello. ¿Qué beneficios nos puede aportar el alisado de keratina?

Nutrición y reestructuración en todo nuestro cabello: la keratina aportará muchos beneficios a nuestras fibras capilares. Además, al tratarse de un tratamiento que va desde la raíz a las puntas, la proteína actuará sobre todo nuestro cabello.

Reconstrucción de la fibra capilar: el tratamiento ayudará a sanear tu pelo y lo protegerá de aquellos daños que puedan ocasionar las planchas o secadores.

​No necesita mucho tiempo de peinado: Una súper ventaja es que al estar más sano y liso no tendrás que preocuparte por alisarlo o peinarlo con el secador.

​Duración del tratamiento: dependiendo de la rebeldía de tu pelo, el tratamiento puede llegar a durar entre 3 y 6 meses.​

​Alisado incluso para cabellos ondulados y rizados: Si tienes el pelo ondulado, el resultado es ideal, ya que obtendrás un pelo totalmente liso. Si lo tienes rizado, el resultado no es liso al 100% pero sí que conseguirás wavy precioso. A todo esto tenemos que sumarle el brillo y luminosidad que la keratina aportará a nuestro pelo, según recoge enfemenino.

¡Eso sí! Si te quieres dar el tratamiento, siempre tiene que ser de la mano de profesionales. Ellos sabrán aconsejarte sobre el tratamiento en tu pelo, la duración, cómo tienes que cuidarlo, etcétera. ¡Cada cabello es un mundo!



¿Qué desventajas tiene el alisado de keratina?

Como explicábamos antes, cada pelo es diferente y por ello no todos son aptos para este tipo de tratamiento:

No apto para cabellos dañados: si tienes el pelo débil y deteriorado, no te aconsejamos que optes por este tratamiento.

​El precio: el alisado de keratina tiene muchas ventajas, pero lo que se refiere a nuestro bolsillo, ¡no nos vendrá nada bien! El precio oscila entre los 200 y 500 euros, dependiendo del salón de belleza al que acudas. Además, si quieres mantenerlo tendrás que volver pronto a la peluquería. ¡Cuidado con las estafas! Si buscas, podrás llegar a encontrar ofertas de menos de 200 euros, no lo hagas. Ya se sabe que lo barato sale caro y si te aplican productos bajos en calidad repercutirá en tu pelo.

​Si tienes el pelo rizado, piénsatelo: es un consejo que te damos. Normalmente las chicas que cuentan con un rizo bonito y se atreven con el alisado de keratina, jamás volverán a recuperar ese rizo de 360 grados. ¡Cuidado!

El post-tratamiento: no te lo recomendamos si cuentas con un pelo que se engrasa fácilmente ya que tras realizar el tratamiento tendrás que estar tres días sin lavarte el pelo. Tampoco podrás utilizar horquillas y gomas durante dos días, ni mucho menos teñirlo.

Algunas preguntas sobre el tratamiento

¿Cuánto tiempo dura el efecto del alisado?

Como decíamos antes, el efecto puede durar como mínimo 3 meses y como máximo 6, dependiendo del cabello, los lavados, el cuidado, etcétera.

​

¿Cada cuánto hay que darse el tratamiento?

Normalmente cada 3, 4 o 5 meses, depende de las necesidades de cada pelo. Según te vaya creciendo el cabello notarás que la parte de la raíz ya no conserva el liso original y habrá que ir a darle un repaso.

¿Cuánto tiempo suelen tardar en aplicar el tratamiento?

Dependiendo del centro y de la longitud y volumen del cabello. Una duración aproximada sería entre 2 y 4 horas.