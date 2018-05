Consejos para escribir más rápido con el móvil

Atajos del teclado Google

Existe un truco para trabajar con números o símbolos de forma más rápida, en lugar del método tradicional para cambiar al teclado numérico al alfabético. Si al pulsar la tecla de acceso al teclado numérico no levantamos el dedo y lo deslizamos al número o símbolo que se quiere escribir, al soltar, éste se escribe y automáticamente vuelve al teclado alfabético. Lo mismo ocurre en el sentido contrario, si queremos volver de manera automática al teclado numérico desde el alfabético. Además, si mantenemos pulsado un número se nos mostrarán fracciones predeterminadas o número exponenciales.

El teclado de Google ofrece un atajo parecido para el teclado de mayúsculas a minúsculas. Pulsando en mayúscula y deslizando el dedo a la letra que se quiere seleccionar, se escribe en el modo seleccionado sin necesidad de cambiar de un teclado a otro. Si por el contrario se quiere escribir una palabra o frase completa en mayúscula, al pulsar dos veces sobre el icono de mayúscula el modo de escritura en mayúscula no cambiará a minúscula con cada nuevo carácter, según recoge masmovil.



Auto corrector

El auto corrector es un arma de doble filo que puede jugar malas pasadas, en especial cuando éste corrige palabras coloquiales o acortadas por otras que no significan lo mismo. Sin embargo, si se usa bien, el auto corrector ayuda a ahorrar tiempo de escritura. Su sistema de predicción de palabras, gracias al cual no es necesario escribir todas las palabras completas, deduce y ofrece sugerencias del término que se está escribiendo. Además, el auto corrector nos da la posibilidad de guardar en el diccionario nuevas palabras, que aparecerán como sugerencias en el futuro.



Escritura por voz

Es una forma de escritura muy rápida por la que tu móvil hará una transcripción del lenguaje hablado a texto escrito. Las trascripciones no son siempre exactas, sobre todo si alguna palabra no se pronuncia con claridad. Es un buen atajo para no escribir, siempre y cuando no haya ruido de fondo en el ambiente y se hable alto y claro al micrófono. Aprovecha para mandar un WhatsApp mientras andas por la calle o preparas la cena. ¡Ya no necesitas manos para escribir con tu móvil! Busca este icono del micrófono en el teclado de tu móvil para activar la función de Escritura por voz.