Resuelve las 12 dudas más frecuentes al estar a dieta

Adelgazar también conlleva aprender a comer de otra manera, de forma sana. Cuando se empieza una dieta siempre hay momentos de euforia, los primeros, en los que estamos muy animados y nos sentimos seguros de llegar al objetivo, que no es fácil.

Por ello, la licenciada en Ciencias Químicas y máster en Dietética y Nutrición Ángela Quintas desvela en 'Las recetas de adelgaza para siempre' (Planeta), un compendio de más de 90 recetas para poner en práctica en una dieta, y con el objetivo de no aburrirnos y dejarla.

Además, dedica una parte de su libro a las dudas más frecuentes que surgen durante el periodo que se pasa a dieta, con el objetivo de adelgazar, aquí van algunas de ellas, que explica en una entrevista con Infosalus:

1.- ¿Por qué debo elegir alimentos integrales?: "El pan integral tiene muchos más nutrientes y propiedades beneficiosas para tu salud. Al contener el grano del cereal entero con todas sus partes conserva por completo sus vitaminas, minerales y fibra. La fibra hace que se sacie la persona. Además la fibra soluble es la responsable de que se digiera más lentamente, atenuando el pico de insulina que produce al ingerirlo, por lo que resulta más saciante, y te ayuda a tener una microbiota correcta".

2.- ¿Y si un día me concedo un capricho y no hago ejercicio? "Lo realmente importante es seguir las pautas recomendadas durante todo el proceso, e ir adquiriendo unos buenos hábitos alimentarios. Si haces una excepción y te das un capricho o no haces ejercicio físico bastará con que retomes tu alimentación y tu actividad habitual al día siguiente".

3.- ¿Puedo tomar cerveza sin alcohol? "La cerveza sin alcohol no deja de ser un hidrato de carbono. Aunque no tiene calorías vacías provenientes del alcohol, como las de las bebidas alcohólicas, sí aporta muchos hidratos de carbono líquidos".

4.- El azúcar moreno, ¿no es mejor que el azúcar blanca? "La diferencia es muy pequeña y habría que tomar muchas cantidades de azúcar para darnos cuenta de las propiedades mejores del azúcar moreno sobre la blanca. Además el moreno endulza un poco menos y se emplea más. Lo ideal sería no añadir azúcar y aprender a poder detectar el sabor de los alimentos y no enmascararlo. La cantidad recomendable son 25 gramos como máximo de azúcar al día (también la hay presente de forma oculta en los alimentos)".

5.-¿Qué productos contienen azúcares ocultos? "Bajo el nombre de sirope de cebada, jarabe de maíz alto en fructosa, jarabe de malta, melaza, sacarosa, azúcar de remolacha, sirope de arroz, cristales de caña, edulcorante de maíz y pulpa de fruta, entre otras denominaciones, el azúcar se oculta en productos como el pan, las verduras congeladas, la bollería, la pasta, la salsa de tomate y otras salsas preparadas, los refrescos, los lácteos azucarados, las bebidas energéticas y, en general, todo tipo de comida muy procesada.

6.- ¿Perderé peso si tomo alimentos light? "Los productos con la etiqueta 'light' proporcionan un 30% menos de calorías o un 50% menos de grasa que su homólogo no light. Sin embargo, eso no quiere decir que puedas tomarlos en la cantidad que quieras y siempre que te apetezca.

7.- ¿Una dieta de adelgazamiento no es eficaz si no practico deporte? "No tiene por qué porque cuando nos encontramos con personas con mucho sobrepeso hay que tener cuidado al hacer deporte porque pueden hacerse daño en las rodillas. Es mejor muchas veces cambiar de hábitos primero y perder un poco de peso para después ya iniciarse en el deporte".

8.- ¿Cuánta agua hay que beber al día?¿Más por estar a dieta? "Cada uno tiene que beber el agua que necesite, hay que tener en cuenta que los alimentos también en su composición hay agua pero sí tiene que quedar claro que la bebida de referencia es el agua y luego si ocasionalmente se toma otra cosa".

9.- ¿Por qué sigo ganando peso aunque coma poco? "Porque se pasa mucho tiempo entre una ingesta y otra. Cuando se ingiere un alimento pasan tres cosas, éste se mastica, se hace la digestión y después se filtra al torrente sanguíneo, para que después el páncreas secrete insulina. Si pasa mucho tiempo, la cantidad guardada en forma de glucógeno en mi hígado y músculo se va mermando, y el cuerpo necesita conseguir el combustible de alguna manera, y se emplea la masa muscular como combustible y bajará el metabolismo basal. Me puede hacer llegar con hambre a la comida y que coma más de lo que realmente necesitaría".

10.-¿Debo comer aunque no tenga hambre? "Al principio puede costarte hacer una comida cada 3-4 horas. No te preocupes, es normal, porque estás adquiriendo un nuevo hábito de alimentación. Pero sí es muy importante trabajarlo hasta que te acostumbres. De este modo, conseguirás controlar la ansiedad y mantener constante tu energía, lo cual ayudará a que tu cuerpo utilice la grasa y no la masa muscular, como combustible".

11. - ¿Qué tomo si noto ansiedad? "Cuando de repente te entren ganas de comer algo dulce elige unas natillas con gelatina o bien unos polos de gelatina de yogur. Si te apetece más algo salado toma unos rulitos de espárrago y jamón, o bien unos tomates cherry con queso de Burgos".

12.- ¿Qué platos elijo si voy a comer fuera de casa? "Puedes optar por varias opciones saludables. Por ejemplo, una ensalada con proteína (huevo, pollo, atún , salmón ahumado, garbanzos, daditos de jamón de york, entre otros), en algún sitio de ensaladas donde puedas personalizarla y elegir los ingredientes. También puedes optar por un menú del día, con una verdura, una ensalada, o un revuelto de huevo como primero, y un plato de proteína, como carne o pescado, para el segundo. Pide ensalada de guarnición y no patatas fritas. Decántate por cocciones ligeras y con poco aceite, y no te dejes llevar por las salsas".