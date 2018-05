¿Sabes cómo distinguir un resfriado de la alergia?

El resfriado y la alergia se asemejan en muchos aspectos. Puede que te encuentres mal, que estés cansado, que no pares de estornudar y que tengas mocos. Además es primavera y se trata de un cuadro que ha comenzado con la llegada del polen, ¿cómo distinguir el catarro de la alergia?

En una entrevista con Infosalus, el doctor Luis Manso Alonso, alergólogo Hospital Universitario del Sureste (Madrid) subraya que principalmente el catarro tiene origen en un proceso infeccioso y suele tener síntomas típicos como la fiebre, mientras que la alergia, se debe a un problema del sistema inmune que reconoce una sustancia como algo extraño, cuando en realidad ésta debería ser inocua. Además, en la alergia, según precisa, no se tiene fiebre.

Asimismo, señala que en el catarro, al tratarse de un cuadro infeccioso suele dar más síntomas de dolor de garganta o de cabeza, que son más raros en alergia, donde es más típico el picor de ojos, el de garganta, o más estornudos que en cuadros catarrales.

A su juicio, también es importante atender a la duración del cuadro de mocos, malestar o dolor de garganta. Mientras que el catarro suele durar una semana, la alergia hasta dos meses más o menos, coincidiendo con el paso de la primavera.

Por otro lado, el alergólogo resalta que en el catarro, desde que empieza hasta que se produce la curación, los síntomas son continuos, tienen lugar todos los días, mientras que en la alergia un día se puede estar bien y al siguiente estar con muchísima congestión nasal, por ejemplo. "Dependerá de los niveles de polen", apostilla.

Sobre la mucosidad, el doctor Manso indica que en el catarro es muy líquida y después el moco se convierte en más denso y de color amarillo verdoso, mientras que en la alergia es más clarito y líquido.

No obstante, el experto advierte de que ambos cuadros se pueden solapar, aunque el catarro es siempre más típico del otoño y del invierno, y la alergia aparece en épocas más tardías, más cercana la primavera, aunque en invierno ya se están registrando casos, según asegura, cuadros alérgicos debido a la arizónica.

Para saber a ciencia cierta si se tiene alergia, Manso recuerda que antes no se recomendaban las pruebas de alergia hasta los 5 años, pero avisa de que se han visto pruebas positivas de alergia en menores de dos años. "En el día a día se ven niños en torno a los tres años que pueden ser alérgicos, dar positivo en las pruebas. Antes no se hacían estas pruebas porque antes hasta los 4 o 5 años no se encontraban niños alérgicos y ahora sí aparecen antes porque los niveles de polen son mayores", subraya el alergólogo.



CÓMO ALIVIAR LOS SÍNTOMAS DE ALERGIA

Con todo ello, el doctor Manso, del Hospital Universitario del Sureste de Madrid, aconseja a la hora de aliviar los síntomas de la alergia, tan acuciante en esta época:

.- En principio el tratamiento habitual que se suele recomendar son los antihistamínicos, es el tratamiento de base, que se puede complementar con corticoide tópico nasal si en el cuadro hay más congestión o mucosidad, o colirio con antihistamínico si hay más lagrimeo y picor de ojo. Siempre tienen que estar prescritos por un médico.

.- De forma más puntual, desde el punto de vista de alergia, dice que sí que se pueden usar vasoconstrictores nasales en spray para momentos puntuales, con supervisión médica, pero no se suelen recomendar porque son para ciclos muy cortos y con control con el médico.

.- Si los síntomas no se controlan bien o son muy repetitivos a lo largo de las primaveras, deben ser valorados por un alergólogo.

.- Si no fuera suficiente con el tratamiento de antihistamínicos podría pensarse en la toma de la vacuna.

.- Recordar que las medidas de evitación de la alergia son eficaces por sí mismas, tales como evitar abrir ventanas en horas centrales del día, así como las salidas al parque o a zonas ajardinadas en periodos de más polinización, siempre reforzadas con tratamiento.