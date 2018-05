¿Sabes cuál es el secreto de belleza de Kate Hudson ?

La actriz Kate Hudson es conocida, además de por su carrera de actriz, por su afición por el deporte y la vida sana, lo que le ha proporcionado uno de los físicos más espectaculares de Hollywood. Sin formar parte de la estela de actrices con cuerpos esculturales que vivieron su momento de gloria en la gran pantalla y que ahora dedican sus vidas principalmente a otras actividades, Kate Hudson se ha mantenido siempre constante aunque en un segundo plano mediático (aunque a veces protagoniza alguna que otra noticia como la que le relacionaba con el nuevo soltero de oro: Brad Pitt).

Sin embargo, cada vez que pisa una alfombra roja nos da una lección de estilo y nos demuestra cómo siguiendo unas pautas de ejercicio y vida saludable podemos lograr una figura tonificada. En su cuenta de Instagram podemos ver decenas de imágenes de la actriz practicando deporte: yoga, pilates, surf, atletismo, baile... Incluso es la cofundadora de una marca de ropa deportiva: Fabletics, según recoge stylelovely.

La alimentación es otra de las grandes pasiones de la actriz y en más de una ocasión ha revelado que ha seguido dietas muy variadas pero realmente lo que mejor le sienta es una dieta con una base de vegetales. Así lo ha explicado en una entrevista con la revista Self: "Si te gusta la carne, está bien tener una dieta basada en verduras. Entonces, si sigues una dieta basada principalmente en verduras por qué no tomar un filete de carne de vez en cuando? Es lo que suelo hacer yo". En cuanto a fitness, hay una disciplina que es su favorita: "Me encanta hacer pilates, es lo que siempre hago. Sé que es aburrido pero realmente es la base de toda mi rutina".