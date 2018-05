Belleza: Paulina Rubio revela sus secretos

Paulina Rubio, quien adorna la nueva portada de People en Español donde habla sobre el próximo lanzamiento de un nuevo disco y su rol de mamá, revela algunas de sus armas secretas para verse regia en los escenarios y en su vida diaria.

¿Cómo cuidas tu piel? "Con lo que como. Acabo de descubrir un detox de tres días, unos licuados. Tienen omega 3, linaza, mantequilla de almendra, aceite de coco con diferentes frutas. Eso hace que digieras, que saques todo con la fibra, y al agregar al smoothie omega 3 vegetal -sea aceite de coco, mantequilla de almendra o aceite de linaza- si haces unos smoothies tres días con eso, tu piel tiene una luminosidad y un glow natural muy bonito. Lo hago una vez cada tres o cuatro meses. Tiene mucho que ver también con comer muchas verduras, legumbres y pescados azules como atún, lubina, sardina, bacalao y salmón", según recoge peopleenespano.

¿Cómo mantienes tu cabello sedoso? "Me lo cuido con Koleston. Son unos pigmentos naturales que no son decolorados y tampoco se van con el agua. Me gustan las mascarillas de aceite de oliva, las mascarillas de aguacate. El aguacate lo machacas y te lo pones en todo el pelo, también el aceite de coco. Muchas veces vivo en el mar. A veces me aclaro el pelo con el agua de mar".

¿Qué aprendiste de moda y belleza de tu madre? "Mi madre [la actriz Susana Dosamantes] es una mujer muy vital, super activa. Es una mujer muy entusiasta, muy positiva y muy iluminada. Amo a mi madre porque siempre me apoya. Antes de ser el rostro más bello del cine mexicano, fue una mamá joven pero fue una gran mamá. De alguna manera eso es lo que yo me llevo y lo que quiero ser. A lo mejor ser una mamá todoterreno no es lo más glamuroso que hay, pero lo más bonito y lo más importante en mi vida son mis hijos".