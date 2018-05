¿Está en riesgo tu salud si haces ejercicio en ayunas?

El objetivo de esta estrategia es movilizar las grasas como fuente energética, ya que los niveles de glucosa (azúcar) están muy bajos, debido al periodo de ayuno. Pero, ¿es realmente efectivo? ¿No comer afecta de forma negativa a nuestro rendimiento en el propio ejercicio? ¿Entraña algún riesgo para la salud? ¿Compensa hacer ejercicio en ayunas? Te lo explicamos.

1. No ayuda a perder grasa.

Practicar ejercicio en ayunas no va a suponer una ventaja significativa si nuestro objetivo es perder grasa y cambiar así nuestra composición corporal. De hecho, el consumo de grasa se produce sobre todo en los periodos de recuperación después del entrenamiento, y no mientras se realiza el mismo. Incluso hay estudios que sugieren que, cuanta mayor cantidad de glucosa se gaste durante la actividad física, mayor será el uso de las grasas en las horas posteriores de recuperación, según recoge mujerhoy.

2. El sistema adecuado.

Si lo que queremos es perder grasa, debemos practicar HIIT (High Intensity Interval Training). Como su nombre indica, la clave de este entrenamiento es la intensidad, y hacerlo en ayunas puede resultar muy desagradable, ya que a los bajos niveles de glucosa en sangre se puede unir un gasto repentino y elevado. Es común que las personas poco experimentadas sufran mareos si no han ingerido nada antes del entrenamiento. La ventaja. No todo es negativo. Si eres una deportista experimentada y entrenas largas distancias, no comer antes de entrenar sí aporta beneficios para el rendimiento, ya que reproduce situaciones similares a las que se viven en las competiciones.