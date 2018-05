¿Sabes cómo identificar estafas y bulos en Internet?

Con la estandarización de nuevos canales de comunicación y la incorporación a Internet de personas que no han estado familiarizadas antes con la red de redes, las estafas por internet están creciendo a un ritmo imparable. Y es que, la forma más común de detectar un bulo por internet es que antes nos lo han intentado hacer a nosotros.

estafas y bulos en internet

Hace una década sólo usábamos el correo electrónico y la app Messenger de Microsoft, pero ahora los canales de comunicación se han diversificado y es muy común tener varias apps que funcionan para lo mismo y se usa una u otra en función de la persona a la que queramos dirigirnos: WhatsApp, Facebook Messenger, Snapchat, Instagram, Twitter, Line, Telegram, WeChat, iMessage, según recoge masmovil.



¿Sabemos realmente qué son los bulos en Internet?

Si en los años 90 estaba de moda el bulo nigeriano donde alguien denuncias por estafas en internetnos avisaba de que íbamos a cobrar una herencia y que para recibir el dinero teníamos que mandar una pequeña cantidad de dinero para pagar las tasas administrativas, ahora las son causadas por engaños mucho más elaborados y difíciles de detectar.

Una estafa por internet que se está repitiendo mucho últimamente es la que viene supuestamente de nuestro banco o de proveedores como Apple o Google. En este tipo de bulos por internet nos piden que confirmemos nuestra información personal, introduciendo la ID y nuestra contraseña, algo totalmente impensable y que jamás hacen las entidades bancarias o las compañías que procesan pagos online.

El problema viene que hay un gran desconocimiento entre la población de técnicas como el pishing y muchas personas caen en la trampa porque no se paran a analizar que la dirección de correo que les escribe no es legal. Una gran cantidad de gente cae en estafas por internet porque no es precavida o no tiene conocimientos suficientes de cómo funciona el sector.