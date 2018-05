Estos son los sustitutos más sanos y ricos al azúcar

¿Entonces qué tomo si me gusta el dulce?

Quizás estarás pensando en el azúcar moreno o la panela y la respuesta es "no". ¿Los edulcorantes artificiales? Ni se te ocurra. La nutricionista explica que algunos estudios demuestran que los dos ingredientes principales del aspartamo, el ácido aspártico y la fenilalanina, estimulan la producción de insulina y leptina, hormonas que le dicen a tu cuerpo que retenga y produzca grasa.

¿Qué alternativas tienes? Las siguientes, eso sí, SIEMPRE con mucha moderación.

1. Dátiles

Tu mejor opción para endulzar batidos y repostería o simplemente para calmar un antojo son los dátiles. Contienen vitaminas, minerales (como calcio, hierro, magnesio y potasio) y fibra y tienen un índice glucémico bajo (es decir, no causan subidas de azúcar en sangre). Sin embargo, hay que consumirlos en moderación ya que son altos en carbohidratos y calorías, según recoge glamour.

2. Stevia

¿Qué es realmente la stevia? No es un edulcorante artificial ni es un azúcar. Es una planta que sabe dulce pero no tiene ningún efecto sobre los niveles de insulina. ¡Bien! Sin embargo, atención. Beatriz Larrea alerta de que "la mayoría de stevia que se vende no es de verdad, es un edulcorante artificial, un polvo blanco que poco tiene que ver con la stevia. La de verdad es verde y tiene un sabor peculiar que puede no gustar a todo el mundo."



3. Miel

"Es verdad que la miel al no estar refinada tiene una mayor cantidad de nutrientes que el azúcar. Sin embargo, el efecto que tiene en los niveles de azúcar en sangre y la insulina es la misma que su hermano malvado. Por eso, debes limitar cualquier fuente de azúcar pura," indica la ‘health coach'.

Sí, es verdad, la miel tiene beneficios para la salud como los antioxidantes, los minerales y las vitaminas (y además es bueno para garganta y la tos). Aún así, busca siempre miel de producción ecológica y consúmela con MUCHA moderación.

4. Azúcar de coco

Atención, como bien indica su nombre, sigue siendo azúcar. Sin embargo, contiene también fitonutrientes, minerales, vitaminas y una fibra prebiótica llamada inulina que es beneficiosa para el sistema digestivo y ralentiza la absorción de glucosa. Búscalo siempre de origen ecológico y asegúrate que no está mezclado con azúcar refinado. Sí, hay que leer SIEMPRE los ingredientes de todo lo que comemos. Y ya sabes, consume con moderación.