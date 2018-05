Así es la línea de trajes de novia tan sofisticada que ha lanzado Sarah Jessica Parker

En cada temporada de Sex and the City, los looks de Sarah Jessica Parker como Carrie Bradshaw despertaron la admiración absoluta. O, acaso, ¿qué fashionista no soñó con copiar casi calcado alguno de los outfits de la actriz?

Este deseo parece posible de cumplir. Desde hace un tiempo, con el lanzamiento de su primera colección como diseñadora -basada en vestidos negros básicos y zapatos- y ahora, con su nueva línea de vestidos de novia, según recoge clarin.

La característica de estos diseños es que están lejos de los modelos tradicionales -con strapless y faldas acampanadas- y son muy versátiles.

La colección está pensada para todo tipo de novia o, incluso, invitadas. Hay opciones en negro, con pedrería, largos, cortos o con la pollera de plumas, que podrán transformarse y usarse más de una vez.