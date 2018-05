¿Sabes cuáles son los secretos de belleza más extravagantes de las celebrities?

Jennifer Aniston y la comida de bebé

El secreto del cuerpazo de Jennifer Aniston está en su dieta, a base de comida de bebé. También son seguidoras Gwyneth Paltrow o Reese Witherspoon, y consiste en tomar 14 potitos durante el día para terminar con una cena saludable a base de carne magra y verduras. Eso sí, muchos nutricionistas ponen en duda la efectividad y la seguridad de esta alimentación tan curiosa, así que si te apetece intentarla busca a un especialista que te asesore.



Demi Moore y las famosas sanguijuelas

Nos quedamos de piedra cuando Demi Moore confesó el secreto de su eterna juventud: las sanguijuelas. Estos animalitos chupan la sangre, obligando al cuerpo a fabricar sangre nueva. Es decir, son potentes desintoxicantes, además de que mejoran la circulación sanguínea. En España no se realizan estos tratamientos, pero en Nueva York puedes acudir al Continuum Center for Health and Healing, donde por unos 600 dólares realizan esta terapia, según recoge marieclaire.



Naomi Campbell, adicta al Gyrotonic y a saltar a la comba

La diosa de ébano no se mantiene así a sus 40 años sólo por una excelente genética. Hace poco confesaba en el programa de Oprah que tiene dos trucos para mantenerse delgada y atlética. Uno de ellos es el Gyrotonic, esa máquina que es una combinación de Pilates y fitness y que ofrece unos resultados tan excelentes como los que vemos en la propia Naomi si lo practicamos con asiduidad. Su otro secreto para tener un cuerpo 10 es mucho menos complicado y más divertido: ¡saltar a la comba! Desde luego que no hay un ejercicio más cardiovascular y quemacalorías que dedicar unos minutos al día que dejar salir a la niña que hay en ti con una cuerda y unos saltos...



Lily Allen y la hipnosis

Desde que saltara a la fama, Lily Allen siempre ha mantenido una constante lucha contra su peso. En 2007, después de lanzar su primer disco, sorprendió apareciendo con una figura espléndida tras unas semanas desaparecidas. Su truco era la Hipnoterapia, con la cual consiguió perder peso en muy poco tiempo usando el poder de su cerebro. Esta técnica inoculaba mensajes al subconsciente de la cantante que la inducían a hacer ejercicio y comer menos. El Método Rowshan es uno de los más conocidos.