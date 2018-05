¿Sabes por qué por qué Britney Spears está en forma?

A sus 36 años, está más fit que nunca. No solo nos encanta ver las rutinas de fitness que comparte sino que, desde hace tiempo, tienen un atractivo más que se llama Sam Asghari. Sí, es su novio, con quien entrena y protagoniza escenas de gimnasio tan alucinantes como subidas de tono. Atentas a la última:

"Más fuertes juntos", escribe Brit al lado de una sucesión de vídeos con distintos ejercicios que hace con, sobre y hacia su actual pareja. Lo que ha unido el deporte que no lo separe el hombre. Y, sí, están muy fuertes, flequibles, ágiles y, reconozcámoslo, PERFECTOS, según recoge glamour.

Britney se está preparando para la gira del show con el cual ha tenido una exitosa residencia en Las Vegas, Piece of Me. Para estos conciertos es habitual que el vestuario sea mínimo por lo que ha querido que esta vez se hable de lo mucho que ha trabajado y no de su vida personal o de sus errores del pasado.

Con estos vídeos no solo nos queda claro que Britney está MUY MUY en forma sino que Sam, su novio, tiene mucho que ver con la que es su última actividad favorita. Lleva con él desde 2016 y es una de las parejas con las que ha obtenido más paz, felicidad y... un cuerpo 100% envidiable.