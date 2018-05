"El agua de Barcelona está muy contaminada"

Mark Nieuwenhuijsen, un experto reconocido internacionalmente en el campo de la epidemiología ocupacional y ambiental, se unió al equipo en el CREAL (Centro de Investigación en Epidemiología Ambiental) como nuevo líder de grupo en enero de 2007. Nieuwenhuijsen, que ahora tiene 42 años, ha trabajado en los Países Bajos, Inglaterra y los EE.UU. antes de unirse al CREAL.

¿Por qué decidiste venir a Barcelona y al CREAL?

Vine a Barcelona para un año sabático en el IMIM hace un par de años, y me gustó mucho vivir aquí. Así que cuando el CREAL fue concebido y me preguntaron si quería unirme, pensé: `¿por qué no?, es hora de un nuevo desafío’. Además, el CREAL tiene una excelente reputación y es una de las principales fuerzas en Europa en epidemiología ambiental.



¿Cuáles son sus principales líneas de investigación?

En este momento estoy liderando el proyecto europeo Hiwate, para estudiar el impacto en la salud de la exposición a largo plazo para los subproductos de desinfección en el agua potable en diferentes países europeos. También estoy involucrado en otro proyecto europeo destinado a desarrollar nuevos enfoques para evaluar los riesgos de salud ambiental y sus consecuencias.



¿Cómo está de contaminada Barcelona?

Un aspecto que no me gusta de Barcelona es el agua. El problema es la forma de hacer la cloración aquí. En primer lugar debería eliminarse la materia orgánica del agua, y luego usar el cloro. Pero no se hace este primer paso, por lo que el cloro interactúa con la materia orgánica y genera subproductos que pueden ser perjudiciales. Y estos subproductos también puede ser absorbidos por la piel o inhalados mientras se toma una ducha.

¿Cuáles son las principales dificultades en su campo y qué representaría una verdadera revolución?

Yo diría que el “cuello de botella” es medir la exposición. En este sentido, tener un pequeño monitor que la gente pudiera llevar consigo para saber exactamente a qué están expuestos sería un gran avance!



¿Cuántas personas hay en su grupo?

De hecho mi grupo está en Londres, pero una vez tenga uno querría que fuera reducido y con un alto nivel. También me gustaría conocer a gente de otros grupos del PRBB y Barcelona, y encontrar colaboradores para estudiar los efectos de la cloración a nivel mecanístico, leer más en SINC.