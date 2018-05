Te desvelamos a las gurús de belleza que triunfan en Instagram

Si en cualquier buscador de internet introduces las palabras "beauty influencer" en más del 99% aparecerá su nombre: Manny Gutierrez. Más conocido como Manny Mua, es influencer, youtuber, maquillador, empresario... Toda una eminencia en el mundo de la belleza 2.0.

Su éxito reside en utilizar el maquillaje, no solo como adorno o complemento, sino como forma de expresión. Sus beauty looks alcanzan la perfección, y no es de extrañar que su perfil de Instagram albergue más de cuatro millones de seguidores (por no hablar de Youtube, donde es toda una estrella maquillando y lanzándose con los retos más divertidos). Forbes lo incluye entre los 10 influencers de belleza más importantes del mundo y, recientemente, ha entrado a formar parte del selecto grupo 30 under 30, según recoge harpersbazaar.

Nikkie de Jager

Conocida en Instagram como Nikkie Tutorials, la cuenta de esta influencer está plagada de tutoriales de contouring, uso de los productos más mediáticos utilizados por las celebrities, looks a todo brillo, con pestañas postizas y capas y capas de maquillaje. En definitiva, el canal de Nikkie es el lugar idóneo para ser una Kardashian. Y, claro, eso en Instagram vende mucho. Por eso no es de extrañar que esta joven holandesa cuente con más de siete millones de seguidoresen la red social, donde sus vídeos para transformar tu rostro por completo (cejas, labios, nariz y pestañas incluidas) ganan cientos de adeptos a diario.

Christen es una estrella de Instagram que, dentro del ámbito beauty, se acerca más al concepto de instagramer tal y como lo entendemos. Esta joven no solo publica tutoriales o imágenes del antes y el después de un look de maquillaje, sino que comparte sus estilismos, sus viajes y sus reuniones con amigas. Sin embargo, su punto fuerte sigue siendo el maquillaje, aunque se diferencia de los anteriores en que son looks mucho más llevaderos y con un efecto más natural. Puede que ahí resida su éxito, ya que son looks fáciles de conseguir y aptos para el día a día.