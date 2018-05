Así era Pilar Rubio antes de ser famosa: ¿Seguro que no se ha retocado?

A sus 39 años recién cumplidos -el pasado 17 de marzo de 2018-, Pilar Rubio, la actriz, presentadora y actual colaboradora de El Hormiguero, luce un cuerpo esbelto y que mantiene en buena forma; como ella siempre ha dicho, y demuestra en multitud de imágenes que publica en las redes sociales, esto se debe a una vida sana y a la cantidad de deporte que practica (Esta foto de Pilar Rubio "de vuelta al trabajo" desata la polémica en Instagram).

Y es que a pesar de que muchos lo han insinuado, ella niega rotundamente haberse sometido alguna vez a algún retoque. "No me he hecho nunca una operación de cirugía estética", ha dicho de nuevo la pareja de Sergio Ramos en una entrevista reciente.

Sobre todo a raíz de su primer embarazo, y tras la asombrosa recuperación de su forma física, aparecieron a aparecer con fuerza estos rumores que ella siempre ha negado. Sin embargo, algunos expertos en cirugía estética y retoques, mantienen sus sospechas y señalan ciertos síntomas que muestran evidentes retoques en pómulos, nariz y pechos.

Los últimos en atreverse con esta afirmación han sido Diario Gol: según ellos, si echamos la vista atrás y nos fijamos en sus primeras apariciones en televisión, concretamente en El precio justo, se le puede ver más corpulenta y con los pechos menos redondos.

De todos modos, desde aquí tenemos claro que con retoques estéticos o no, el aspecto físico de Pilar Rubio es inmejorable, y el efecto positivo de tanto ejercicio físico -y, seguramente, una buena genética- sea la clave.

