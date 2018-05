Descubren que las personas más inteligentes tienen neuronas más grandes

Una investigación en los Países Bajos ha encontrado evidencia que sugiere que las personas con más inteligencia tienen neuronas más grandes. Si se confirma, el hallazgo podría conducir a nuevas formas de mejorar la inteligencia humana. Los resultados han sido publicados en BioRxiv.

La mayoría de las investigaciones de inteligencia hasta la fecha han identificado regiones cerebrales involucradas en ciertas habilidades, o han identificado cientos de genes que juegan un papel muy pequeño en la determinación del cociente intelectual. Para ir un paso más allá, Natalia Goriounova y sus colegas en la Universidad Free de Ámsterdam, estudiaron a 35 personas que necesitaban cirugía para tumores cerebrales o epilepsia severa. Cada paciente tomó una prueba de cociente intelectual justo antes de la operación. Luego, mientras estaban en cirugía, se extrajeron pequeñas muestras de tejido cerebral sano y se mantuvieron con vida para su análisis, según recoge Victor Román, N+1.

Todas las muestras provienen del lóbulo temporal. Esta área del cerebro relacionada con la inteligencia porque nos permite procesar lo que vemos, reconocer el lenguaje y formar recuerdos.

El examen de este tejido reveló que las células cerebrales son significativamente más grandes en las personas con puntajes de IQ altos que aquellos con puntuaciones más bajas. Las células más grandes también tienen más dendritas, las proyecciones que se conectan a otras neuronas, y las dendritas son más largas, lo que sugiere que estas neuronas pueden ser capaces de recibir y procesar más información.

Los científicos creen que las conexiones entre las neuronas están involucradas en el almacenamiento de recuerdos, por lo que es probable que las células más grandes tengan más "espacio" para los recuerdos.

El equipo también probó la capacidad de las neuronas para transmitir señales eléctricas al pasar corriente a través de ellas, aumentando gradualmente la frecuencia. Las neuronas de personas con bajo coeficiente intelectual se enfrentaron a bajas frecuencias, pero se fatigaron y se volvieron más lentas a medida que la frecuencia aumentó. Sin embargo, las células de personas con un IQ alto no disminuyeron.

Utilizando modelos informáticos de la actividad de las células cerebrales, los investigadores predicen que las neuronas de las personas con coeficiente intelectual bajo envían señales más lentamente en general, una sugerencia que coincide con las observaciones de que las personas con coeficientes intelectuales más altos tienden a tener tiempos de reacción más rápidos.

Las propiedades de las células cerebrales explican aproximadamente una cuarta parte de las diferencias en el coeficiente de inteligencia. Por otro lado, se cree que los genes representan solo entre el 3 y el 7% de la diferencia. Además, el estudio proporciona la primera evidencia de que la inteligencia humana podría ser moldeada por las propiedades de las células cerebrales individuales, un hallazgo que probablemente sea controvertido.

Todavía no está claro por qué algunas personas tienen células cerebrales más grandes que otras, y si esto es una causa o una consecuencia de un alto coeficiente de inteligencia. "No sabemos si las diferencias son el resultado de la experiencia, o si están determinadas biológicamente", dice Wendy Johnson en la Universidad de Edimburgo, Reino Unido. Para establecer un vínculo claro entre las propiedades de las células cerebrales y la inteligencia, se necesitará estudiar miles de muestras de tejido, no solo las de 35 personas.

Pero dado lo difícil que es estudiar tejido cerebral vivo, esto es lo mejor que se puede esperar, dice Koch. "Si quieres tejido humano, las únicas otras opciones son fetos abortados o cerebros muertos", dice.

"Lo que hicieron aquí fue una neurociencia extraordinaria", dice Richard Haier en la Universidad de California, Irvine quién no participó en el estudio. "Es el comienzo de poder estudiar la inteligencia neurona por neurona y circuito por circuito". Se pregunta si las diferencias entre las células en diferentes regiones del cerebro podrían explicar por qué algunas personas se destacan en algunos aspectos de la inteligencia pero no en otros.

"Esta investigación podría conducir a formas basadas en la neurociencia para mejorar la inteligencia humana, tal vez de manera espectacular", dice Haier. "Podríamos tratar las discapacidades intelectuales o evitar que ocurran", finaliza.

Esta impresionante investigación no es la única en estudiar de cerca a las células cerebrales. En setiembre del año pasado, un grupo de investigadores estadounidenses de la Universidad Johns Hopkins lograron encontrar una población de neuronas responsables del sueño. Y luego en enero de este año, neurocientíficos también norteamericanos encontraron las conexiones neuronales del pensamiento creativo