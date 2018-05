Famosas que se pasaron con la cirugía estética y se han arrepentido

Sea como sea, todos están de acuerdo en que los excesos nunca fueron buenos y en términos de cirugía estética existen numerosos ejemplos. ¿Por qué es común ver a grandes estrellas de Hollywood que, alcanzada una edad, muestran rostros casi irreconocibles? No lo decimos nosotras, sino ellas mismas, las que se pasaron con el bisturí o el bótox y afirman que, aunque el cuerpo femenino no debería ser objeto de noticia constante, si volviesen atrás en el tiempo no se subirían al tren de las operaciones.

Es en este sentido que muchas celebrities que han hablado al respecto han relacionado su decisión de someterse a operaciones estéticas por la presión social que se ejerce sobre el envejecimiento en las mujeres, especialmente para trabajos como los de actrices y modelos. Courtney Cox, una de las actrices cuyas transformaciones han sido más comentadas, declaró en una ocasión que "para una mujer en esta industria no es fácil envejecer", haciendo referencia a los cánones establecidos en las películas y la industra del cine: joven, guapa y delgada. "En ocasiones he tratado de luchas contra el paso del tiempo y perseguir la juventud. Pero, de repente, ves una foto y piensas, 'Oh, Dios estoy horrible'. Y te arrepientes de cosas que has hecho", añadió la actriz de Friends, según recoge harpersbazaar.

Pero Courtney Cox no es la única que se arrepiente de algunas de estas intervenciones. De hecho, entre las declaraciones de las celebrities se repite el rechazo al bótox de quienes lo han probado porque, dicen, es justo lo que parece. Nicole Kidman es una de ellas, que en una ocasión aseguró que había sido un completo error, "probé el bótox, desafortunadamente, pero ya se reabsorbió y puedo mover mi cara otra vez". La actriz aseguró que lo hizo como "fruto de esa presión y el deseo por perseguir la juventud, algo muy común en las mujeres de Hollywood". O Gwyneth Paltrow, que pese a declararse fan de la cosmética y los tratamientos de belleza, le declaró la guerra al bótox: "Me vi la cara paralizada y dije: 'Nunca más'", aseguró en una ocasión.