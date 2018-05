¿Sabes cómo afecta al cerebro el miedo al terrorismo?

Nuestros cerebros están preparados para responder al peligro. Si escuchamos un golpe o un grito inesperado, instantáneamente, sin necesidad de un pensamiento consciente, nuestro sistema nervioso autónomo envía una señal desde los sentidos al centro del miedo del cerebro, la amígdala. Las hormonas como el cortisol y la adrenalina fabrican la respuesta de nuestro cuerpo: el corazón comienza a acelerarse, la respiración se acelera y rompemos a sudar. Esto nos prepara para para huir o luchar, según recoeg Beatriz de Vera, N+1.

Tras esta preparación, un segundo más tarde llega información al cerebro por un canal completamente diferente. En este momento tenemos que decidir si esta amenaza es o no real, y cómo vamos a actuar. Si ha sido una falsa alarma, nos calamamos y todo vuelve a la normalidad. Pero hay situaciones en las que el miedo se sostiene en el tiempo. Sucede por ejemplo, cuando existe una amenaza terrorista, en la que el estímulo de alarma no es puntual sino continuo. En estos casos, el estrés que se deriva de ahí puede pasar factura en nuestra salud. Primero, no pensamos tan claramente ya que el miedo está mermando nuestra capacidad de razonar. Pueden activarse otras partes del cerebro, como el circuito cerebral fronto-estriado-talámico, que desencadena el pensamiento obsesivo, o la corteza cingulada anterior, que puede ponernos en un estado constante de alerta.

En La psicología del terrorismo, John Horgan asegura que una de las armas de los atacantes es el miedo: "Es una guerra psicológica. No solo quieren asustarnos o hacer que reaccionemos de forma exagerada, sino que la voluntad es permanecer en la conciencia para que creamos que no hay nada que no hagan". Y con el tiempo, la experiencia crónica del miedo puede transformarse en angustia psicológica grave que eventualmente puede convertirse en un trastorno mental.

Un estudio de 2014 analizó a 1.700 adultos israelíes activos que no tenían ninguna condición mental previa, para ver cómo afrontan la amenaza del terrorismo. Aquellos que mostraron más miedo tuvieron ritmos cardíacos en reposo de 10 a 20 latidos más rápidos que la norma debido a cambios en un químico cerebral que también actúa como un freno al sistema inflamatorio. "El miedo es una experiencia psicofisiológica emocional compleja que da como resultado alteraciones en el estado de ánimo, el temperamento, la motivación y la personalidad", explica a CNN Daniel Antonius, director de psiquiatría forense en la Escuela de Medicina Jacobs y Ciencias Biomédicas en Buffalo, Nueva York (EE.UU.).

Sin embargo, hay investigaciones que muestran que después de un período inicial de conmoción, dolor e incluso depresión, la gran mayoría de nosotros parece ser resilientes a las tácticas del terrorismo. Horgan explica que, en realidad, volvemos a la normalidad bastante rápido. “Es muy difícil para un movimiento terrorista, incluso uno tan poderoso como el Estado Islámico, mantener un nivel constante de temor y ansiedad en la audiencia".

Los expertos indican que el apoyo social, como las manifestaciones masivas de solidaridad en las calles o en las redes sociales, aceleran el proceso de curación. Pero además, “es igualmente importante cumplir el viejo cliché: volver al trabajo y asegurarte de que los trenes lleguen a tiempo. Volver a la normalidad de inmediato", dice Horgan.