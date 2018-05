La cosmética no para de crecer.¿De verdad hacen falta tantas cremas?

Una piel normal necesita pocos cosméticos; no está claro que agobiarla con capas de equilibrantes, esencias, sérums, hidratantes, bases de maquillaje, etc, no acabe por arruinar su salud; es decir, conseguir justo el resultado contrario de lo que buscábamos.

Limpiar la piel: con una leche y un tónico basta

La limpieza de la cara, por ejemplo. Sepultado el dúo limpiadora + tónico por los protocolos de limpieza que japonesas y coreanas siguen para mantener una piel intacta y que incluyen hasta cinco o seis cosméticos distintos para una higiene de la piel perfecta, ya no sabemos dónde estamoS, según recoge elconfidencial.

¿De verdad la piel necesita tanto? Pedro Catalá, farmacéutico, doctor en cosmetología y creador de Twelve Beauty, es tajante en su respuesta. "Yo soy más de utilizar pocos productos pero buenos. La limpieza es importante en nuestra rutina porque hay que limpiar pero sin agredir la piel. Las leches o cremas tradicionales que se retiran con agua y un tónico de nueva generación, es decir, sin alcohol, son los cosméticos ideales para que la piel esté limpia y equilibrada y sea receptiva a tratamientos posteriores.

Toma nota

La exfoliación, en el punto de mira

El doctor Catalá no es partidario de esta rutina: "Las células muertas que se acumulan en la superficie de la piel ejercen una función de barrera protectora. La piel se exfolia de manera natural cada 28 días, cuando las células más maduras se van desprendiendo, a su aire. Al forzar este ritmo con una exfoliación, la epidermis queda desprotegida y más expuesta a agresiones de todo tipo. Entiendo el encanto de la exfoliación. La piel queda más luminosa y suave, si, pero también mucho más frágil, así que mi propuesta pasa por utilizar una mascarilla purificante una o dos veces por semana como plan B a una exfoliante".