¿Sabes cómo se prepara Meghan Markle para su boda?

Según ‘Radar Online', Meghan desayuna los batidos Clean Program Daily Shake, del Doctor Junger, que contienen proteínas, vitaminas, minerales y fibras y que son los preferidos de Gwyneth Paltrow y la modelo Naomi Campbell. Su otra opción para disfrutar de un desayuno completo es tomar un delicioso bowl de acai de la mano de los packs Sambazon Original Blend Superfruit, una mezcla para preparártelo en casa. Ricos en antioxidantes y ácidos grasos esenciales, no contienen gluten ni lactosa y son veganos.

Meghan nunca se salta el desayuno, en el que ha sustituido el café por un zumo verde que realiza con manzana, kale, espinacas, limón y jengibre con ayuda de su Vitamix -una batidora que cuesta más de 800 euros y que es la preferida de las celebrities-, y que ha conseguido sea parte del día a día del príncipe Harry. La pareja de Meghan en la ficcion, Patrick J. Adams, conoce la devoción de la actriz por la citada batidora. En el programa 'Entertainment Tonight', comentó que no sabe si regalarle una batidora o una panificadora. "Estoy pensando en regalarle una Vitamix. Definitivamente, necesitará una", dijo entre risas, según recoge elconfidencial.

Cuando tiene hambre, la actriz lleva consigo tiras de manzana con mantequilla de cacahuete y sal. También toma hummus con palitos de zanahoria, puddings de chía y zumos verdes.

A la hora de cenar, suele optar por una sopa ligera .

Los fines de semana, Markle sigue una alimentación más flexible y relajada. "Durante la semana intento seguir una dieta vegana y cuando llega el fin de semana, me relajo un poco", afirma. "Me comería patatas fritas todo el día y amo la pasta, porque me encantan los hidratos de carbono. Es más: ¿a quién no le gustan?", preguntaba la actriz. Meghan explicó a ‘Delish' que reducir la ingesta de gluten le ha ayudado a lucir una piel más fresca y brillante y a tener más energía, aunque cuando viaja no deja de darse un capricho para disfrutar de un buen plato de pasta.