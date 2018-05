¿Sabes por qué el método de la comida intuitiva ayuda a adelgazar?

El objetivo del método intuitivo para comer es romper los ciclos de la dieta. Es decir los saltos del régimen restrictivo al desorden de romper la dieta y comer por ansiedad. Para esto proponen unos ejercicios para comer prestando atención y sin sentimientos de culpa.



1. Rechazar la mentalidad de estar a régimen

Esto significa dejar de luchar. Las personas que pasan mucho tiempo de su vida a dieta, sabrán a lo que me refiero, esa eterna lucha interna que supone ponerse a dieta y someterse a continuas restricciones que, encima, no son sostenibles en el tiempo. Así que la primera recomendación es tirar todos los libros sobre dietas y regímenes para adelgazar que prometan una rápida pérdida de peso o que regulen qué y cuánto debes comer, según recoge mujerhoy.

2. Hazle honor a tu apetito

Escucha a tu cuerpo, aprende a reconocer las señales de hambre y come. De lo que se trata es de comer la cantidad de adecuada de carbohidratos para mantener a tu cuerpo saciado y evitar los atracones fuera de control. Si aprendes a leer las señales de tu cuerpo será más fácil controlarlas y confiar en tus instintos para mantener una relación natural y saludable con la comida.

3. Haz las paces con la comida

Cuando estás a dieta los alimentos prohibidos (y que te encantan) se convierten en enemigos porque te hacen caer en la tentación y romper la disciplina impuesta por la dieta. Uno de los principios del método intuitivo de comer es darte permiso para comer de todo. Según sus creadoras, cuando se levanta la prohibición estos alimentos te parecerán mucho menos atractivos, y por ti mismo dejarás de comerlos con ansiedad. Ya sabes que ahí están para cuando te apetezcan.

4. Reta a la Policía de la Comida

Para las creadoras del método la policía de la comida son esas voces internas que nos machacan con mensajes como "no debes comer postres", "no deberías comer tanta cantidad de pasta", etc. Es tu mente monitoreando constantemente si estás cumpliendo tu dieta. Esa policía también puede ser gente de tu entorno que juzga tu modo de comer. La estrategia es dejar de oír todas esas voces de una vez y confiar en tu intuición.