Un descuido de Jennifer Lopez deja al descubierto un pequeño secreto de su figura

Sus curvas son, por sí mismas, auténticos objetos de deseo. No resultaría extraño que todas hubiésemos deseado ese cuerpo trabajado alguna vez, por no hablar de lucir los arriesgados vestidos y looks que luce la cantante de manera habitual. Uno de sus secretos para conseguirlo es una buena dosis de actitud, ya que ella no teme a reivindicar su caderas. Sin embargo, su cuerpo esconde un secreto que ha sido desvelado.

No se trata de una dieta estricta (que imaginamos sí seguirá). Tampoco hablamos de un ejercicio que promete un trasero 10 en una semana dedicando solo cinco minutos diarios, si alguien ha probado alguno de estos milagros que por favor nos avise. En definitiva, su truco no requiere de un gran esfuerzo, pues basta con ponerse una prenda, según recoge woman.

Y tranquila porque si estás empezando a pensar que se trata de una prenda carísima y complicada de encontrar, estás muy equivocada. No es más que un accesorio que todas tenemos en nuestro cajón y el cual sacamos cada vez que debemos ponernos un vestido ajustado.

Jennifer Lopez, como cualquiera del resto de las mortales, utiliza unas medias con faja reductora para lucir sus mejores looks. Gracias a un descuido, este truco de JLo ha quedado al descubierto.