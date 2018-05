Cinco trucos para exprimir al máximo los beneficios del limón

1. Agua tibia con limón en ayunas, ¿de verdad funciona?

La nutricionista Laura Jorge explica que "realmente no tiene propiedades milagrosas. Pero no deja de ser una manera saludable de hidratarte con el plus de la vitamina C que aporta la fruta". Veredicto: Si puedes incorporar esta bebida a tu rutina matutina de forma natural, ¡hazlo! Eso sí, si a primera hora de la mañana lo único que te pide el cuerpo es un buen café, no te fuerces.



2. El mejor aliado de tus zumos

Si eres de las que se han sumado al club de fans de los smoothies a base de hojas verdes, ¡el limón será la media naranja de tus batidos! Esto se debe a que este cítrico favorece la absorción del hierro de estas verduras. Como lees, este cítrico hará que tus sorbos sean todavía más saludables. ¿Todavía no eres una juice lover? No te pierdas nuestros tips, según recoge clara.



3. ¿La piel del limón? ¡Mejor así!

Al pelar el limón, ¡reserva su cáscara! Contiene gran cantidad de limonoides que, como indica la Fundación Española de Nutrición, podrían ayudar a prevenir ciertos cánceres. Añádela a tus tés o utiliza su ralladura en todo tipo de recetas (échale un ojo a estos cupcakes lights). Aviso: Si puedes, opta por limones ecológicos para evitar que en la cáscara queden restos de pesticidas, ceras, químicos... Si no es así, lávalos a conciencia.



4. Cocínalo para que no pierda propiedades

Las altas temperaturas destruyen las vitaminas hidrosolubles como la C. Para ser más exactos, según un estudio publicado en The Journal of Agriculture and Food Chemistry, un tomate -que también es rico en vitamina C- cocinado durante dos minutos tiene un 10% menos de vitamina C. ¿Solución? Para minimizar la acción del calor, cocina el limón entero o cortado en trozos grandes.



5. Dale sabor a tus sorbos

Para depurar el organismo, lo mejor es... redoble de tambores... ¡el agua! Aunque la cantidad que debes ingerir es relativa, intenta cumplir con la recomendación de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, que aconseja beber unos 2 litros al día. ¿Eres de las que dicen aquello de "el agua es para los peces"? La nutricionista Laura Jorge tiene la réplica: "Añade unas rodajas de limón a tu jarra para aportar sabor".