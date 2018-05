Descubren un nuevo biomarcador para el diagnóstico precoz del cáncer de pulmón

Investigadores de la Universidad de Kitasato (Japón) han identificado que los niveles de la proteína 4 asociadada al citoesqueleto (CKAP4) en la sangre de pacientes con cáncer de pulmón son significativamente más altos en pacientes con esta patología que en individuos sanos.

En un estudio publicado en la revista 'American Journal of Pathology', los investigadores han determinado que los niveles de CKAP4 ya están elevados en la sangre de pacientes con enfermedad en estadio I, convirtiéndolo en un posible biomarcador no invasivo que podría cambiar las prácticas actuales en el diagnóstico y tratamiento de algunos tipos de cáncer de pulmón, incluyendo aquellos que no son de células pequeñas.

"La identificación de pacientes en una etapa temprana de cáncer cuando puede tratarse quirúrgicamente es extremadamente importante para mejorar el pronóstico", ha explicado Yuichi Sato, el principal autor del estudio y que pertenece al Departamento de Diagnóstico Molecular de la Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad de Kitasato (Japón).

Los biomarcadores actuales para el cáncer de pulmón "no son lo suficientemente sensibles" como para detectar tumores tempranos, de acuerdo con otro de los investigadores, Ryo Nagashio, de ahí que "sea tan relevante este estudio", ha remarcado.