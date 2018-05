Productos que revolucionarán tu rutina de belleza

Metal precioso por excelencia, el oro no tiene rivales. Su brillo nos enamora en joyas que este año arrasan más nunca, pero su uso como producto de belleza no es tan conocido. Algunas modelos, es el caso de Alessandra Ambrosio, Adriana Lima, Irina Shayk o Elsa Hosk popularizaron las mascarillas de oro firmadas Mimi Luzon que mejoran visiblemente la elasticidad de la piel y su textura, pero su alcance y sus auténticos resultados siguen siendo un misterio para muchas mujeres. Los beneficios del oro para la piel son sin embargo múltiples: es rico en oligoelementos y ayuda a retrasar el envejecimiento celular además de ser un metal que permite atenuar las arrugas y ojeras ya que aporta colágeno y elastina. Como no puede ser de otra manera, también aporta luminosidad y reenergiza la piel aumentando sus defensas celulares y combinado con aceites esenciales es uno de los tratamientos más hidratantes que existen.

Por si no fuera suficiente, el oro incrementa la circulación de la sangre, protege en ADN celular y estimula el metabolismo, por lo que te ayudará a sentirte bien también si recurres a él para masajes. Se trata de uno de los ingredientes más relajantes que podrás encontrar. Una vez terminada cada sesión, el estrés habrá desaparecido por completo y tendrás una sensación de sueño y bienestar absoluta. No es sin embargo el único. Otros masajes, como el Ciocco que interviene en la piel, las energías y la musculatura, también te ayudará a cuidar tu rostro según tu tipo de piel, o el más conocido como Kobido, cuyo poder alisador es espectacular. ¿Sus beneficios? Deja al rostro un aspecto fresco y muy luminoso además de reequilibrar las energías vitales y relajar en profundidad. Si buscas eliminar los signos de cansancio y reducir las arrugas, puedes optar por el Qi Jong cuyos efectos son también casi inmediatos, según recoge marieclaire.

Déjate conquistar por el poder del oro con estos 15 productos que contienen extractos del metal amarillo. Antes de aplicarlos, ten siempre en cuenta tu tipo de piel y cuidados que necesita para conseguir un acabado perfecto y evitar malas sorpresas. El oro no te defraudará.