¿Sabes cuáles son los alimentos “antidieta”?

Si te pones a dieta, tu primera opción quizá sea una cerveza sin alcohol o, incluso una 0,0, porque crees que, si no tienen alcohol, no tendrán calorías, ¿verdad? En realidad, no es así. Que algo no tenga alcohol no implica que no tenga azúcar. De hecho, la cerveza sin alcohol posee dos terrones de azúcar; la 0,0, puede llegar a los dos terrones y medio; y la 0,0 con limón ronda los cinco terrones.

Yogures desnatados. Puede ser que no tengan grasa... pero siguen conteniendo azúcar: el propio de la leche (unos 5,2 g) y hasta 19 g de azúcar añadido (casi cinco terrones), según recoge mujerhoy.

Té embotellado. Si te has hecho fan de la versión embotellada del té verde para sustituir al agua... piénsatelo de nuevo. Algunos de estos productos contienen 15 g de azúcar por botella, o lo que es lo mismo, casi cuatro terrones de azúcar.

'Leche' de almendras. Cada vez es más habitual en nuestros desayunos, pero esta bebida aporta hasta 24 g de azúcar por litro.