Tips para lucir una cintura perfecta

1. Deja de consumir harinas

A pesar de ser muy apetecibles, no sólo se trata de que las harinas refinadas no nos alimentan adecuadamente, sino que además estas se convierten en grasa y se acumulan específicamente en zonas como la cintura y abdomen, así que deja de consumirlas lo más que puedas, y puedes suplantarlas por otro tipo de alimentos más saludables, como lo son las harinas integrales no refinadas y orgánicas.



2. Consume más clorofila

El consumo de clorofila se recomienda para drenar toxinas y grasas localizadas, hay muchas maneras de consumirla, busca la adecuada para ti y verás que su consumo te ayudará a mejorar tu figura pero también te hará mejorar por dentro, según recoge marieclaire.



3. Practica pole dance

Esta disciplina es especial para combatir la grasa abdominal, localizada en cintura y abdomen, debido a que en los movimientos que se realizan al practicarle se estimulan directamente estas zonas. Además de reducir la grasa, te ejercitarás y fomentarás tu sensualidad. Por cada sesión de pole dance se estima que se pierden aproximadamente 600 calorías. Así es que es una buena opción para implementar si deseas moldear tu cintura un poco más.



4. Realiza masajes reductores

Ideales para relajarse y estimular el movimiento de la grasa, los masajes reductivos son muy recomendados cuando se desea trabajar sobre la grasa localizada.



5. Opta por diuréticos naturales

Algunos diuréticos naturales como la piña, jamaica y pepino son una buena opción a incorporar, ya que te ayudarán a mejorar los procesos digestivos y urinarios, además de ayudarte enormemente a drenar la grasa y estimular su expulsión.



6. Practica hula hoop

¿Le dabas un uso diario en tu adolescencia? Es el momento de sacar tus aros. Además de quemar calorías a una rapidez inédita, trabajar abdomen y caderas. Si quieres quemar grasa en un tiempo récord, usa aros de masaje.