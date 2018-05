¿Sabes cómo hacerte un look para que parezca que no vas maquillada?

Piel natural, iluminada, un ligero toque de color y nada más. Así es la tendencia de maquillaje que reina en las pasarelas de medio mundo desde hace un tiempo y valora la belleza natural de la mujer. ¿Lo malo? Aparentar que no vas maquillada cuando en realidad sí llevas producto en la piel es más difícil de lo que parece.

Por suerte, hemos seleccionado para ti un montón de ideas que te servirán de inspiración para construir un look fresco, natural y con ese aire de "me he levantado así" que tanto nos gusta. Ese tipo de maquillaje que sugiere que no llevas absolutamente nada en la cara, pero que está cuidadosamente estudiado. En esta galería, seleccionamos looks 100% copiables para empezar a probar mañana mismo, ¡o ahora incluso!, según recoge enfemenino.

Para reproducirlos, lo más importante es elegir una base de maquillaje que se adapte a tu tono por completo, y aplicarla solo en las zonas en las que necesites cobertura, como imperfecciones, ojeras o granitos.