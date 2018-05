¿Sabes cuáles son los beneficios de entrenar con tu pareja?

1. Más motivación y menos excusas

Un lluvioso sábado por la tarde estás tirado en tu sofá, viendo tu serie de televisión preferida... Parece el momento perfecto para saltarte tu entreno del día, ¿verdad? ¡Pero no si has quedado para entrenar con alguien! El hecho de compartir una rutina con otra persona hace que tu sentido de la obligación te mantenga en el buen camino. No vas a 'dejar tirado' a tu compañero simplemente porque no te apetecía entrenar en ese momento, ¿verdad? Sabes que te sentirías mal después.

Un equipo de Psicólogos de la Universidad de Stony Brook de Nueva York ha averiguado que hacer ejercicio con amigos o familiares afecta directamente a nuestra motivación personal. Según ellos, la motivación de nuestros seres queridos tiene un efecto positivo sobre nosotros mismos, según recoge elconfidencial.

2. Entrenamientos más amenos y divertidos

Cuando entrenas por tu cuenta, hay momentos en los que 'no lo pasas bien' del todo, ya sea por la intensidad del ejercicio o por el cansancio físico que estés sintiendo. Pero esto cambia cuando estás haciendo deporte con alguien, simplemente porque surgen bromas, risas y hasta variaciones en tus rutinas que las harán más divertidas y amenas. Por ejemplo, en lugar de mantenerte en una plancha estática para trabajar tu abdomen, trata de chocar con la mano de tu pareja o pasaros un fitball mientras hagáis vuestros sit-ups. ¿Y lo mejor? ¡Que el tiempo se os pasará volando porque lo estaréis disfrutando mucho más!

3. Retarse el uno al otro

Cuando notes que estás llegando a tu máximo y creas que ya no puedes más, tu compañero estará ahí para ayudarte a pasar tus límites y a llegar más lejos. De hecho, un estudio llevado a cabo en Inglaterra demostró que el 64% de las mujeres que entrenan con sus mejores amigas son capaces de llevar sus límites deportivos más allá que si entrenaran solas. Intentad poneros retos para superaros el uno al otro, como por ejemplo: ¿quién puede hacer más kilómetros en un mismo mes? o ¿quién de los dos puede hacer más burpees en un minuto?

4. Crea sentimiento de identidad de grupo

Uno de los mejores motivos para entrenar con un compañero es la interacción social. Las personas que entrenan juntas forman una identidad de grupo que hace que no se sientan solas. Cuando logras cumplir algo por ti mismo es todo un logro, pero compartirlo con amigos que son conscientes de lo duro que has trabajado para ello es aún más gratificante. Además, si las cosas no salen como te las planeaste, no pasa nada, siempre tendrás el apoyo de tu compañero. Estos actos tan sencillos crean una conexión especial entre las personas, un vínculo que hace que su amistad sea aún más fuerte.