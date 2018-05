¿Sabes cuáles son las mejores cremas para reducir volumen y eliminar la celulitis?

Las mejores cremas reafirmantes corporales

Las cremas reafirmantes no harán nada por sí solas, pero si las combinas con la práctica de algún ejercicio, incluso caminar a diario a buen ritmo, y el control del peso con una dieta equilibrada, te ayudarán a luchar contra la flacidez. ¿Qué debe tener una buena crema reafirmante corporal? Ácido hialurónico, centella asiática, algas, colágeno, elastina, té verde, vitaminas C y A, aloe vera... A la hora de aplicarlas realiza un masaje circular para favorecer su penetración.

Crema Reafirmante de Café Verde de Etiopía Spa of the World de The Body Shop

La cafeína cuenta con reconocidas propiedades reafirmantes y tonificantes. Esta crema reafimante corporal está enriquecida con café verde orgánico de Etopía, rico en cafeína. Su recolección se lleva a cabo de forma manual en la región de Kaffa, conocida como 'la cuna del café'. Se funde fácilmente en la piel, dejándola más firme y con un acabado satinado. 100% vegana, según recoge mujerhoy.

Skin Fitness Emulsión Corporal Reafirmante de Biotherm

Un gel fresco ultra-sensorial para una aplicación placentera y de rápida absorción. Actúa como un potenciador del efecto tonificante del ejercicio físico, así que es ideal para usarla después de ir al gimnasio o practicar cualquier deporte. Enriquecida con alcanfor, magnesio y sodio, esta fórmula recupera y calma a la vez que activa la micro-circulación de la piel.