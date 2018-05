Según este político japonés: “Las mujeres sin hijos son una carga para el Estado"

Kanji Kato, un diputado del partido gobernante en Japón, ha sido acusado de sexismo después de afirmar que las mujeres deben tener muchos hijos si no quieren convertirse en una "carga para el Estado", informa este viernes The Guardian. La declaración fue hecha este jueves durante un encuentro del Partido Liberal Democrático, según RT.

El político afirmó también que cuando brinda en una boda anima a los novios a tener "al menos tres hijos". El político, que con 72 años tiene seis hijos y ocho nietos, dice que a veces oye a chicas decir que no quieren casarse, una decisión que el desaprueba, pues considera que si no se casan no podrán tener hijos y en su vejez nadie, excepto el Estado, las cuidará. Esas mujeres, según Kato, acabarán viviendo en una residencia de ancianos a costa de los impuestos de los hijos de otras mujeres, lo que las convertirá en "una carga para el Estado".

De acuerdo con los medios, las palabras causaron la indignación entre los participantes del evento, que acusaron al funcionario de sexismo.

Tras el revuelo causado, ese mismo día por la tarde Kato emitió un comunicado en el que retiraba su comentario. En su comunicado, citado por un medio local, hizo también hincapié en que "no tenía intención de discriminar a las mujeres" y que "sus palabras fueron interpretados erróneamente".

La afirmación tuvo lugar unos días después de que se publicara la estadística oficial de las tasas de natalidad en Japón, que siguen siendo extremadamente bajas. En comparación con los datos del año pasado, cuando en Japón nacieron 941.000 niños, este año se registra una caída de 170.000 nacimientos. Esta tendencia negativa lleva observándose en el país desde los últimos 27 años.