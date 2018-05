¿Es la ansiedad la causante del hambre emocional?

La ansiedad, el aburrimiento, la tristeza, la rabia, el enfado... hay muchas emociones que nos hacen comer hoy en día. Comer ya no es un acto puramente nutricional. Buscamos alimentos que nos suplan carencias emocionales, hace cubra ciertos huecos y por eso hace que tengamos una relación casi adictiva con este tipo de alimentos que generalmente tienen altos contenidos en grasa, azúcares y muy procesados. Es normal que deseamos este tipo de alimentos porque nuestro organismo está programado para almacenar este tipo de alimentos para épocas de hambruna, pero el cuerpo no ha evolucionado y no sabe que ya no hay este tipo de periodos y que vivimos rodeados de alimentos.

¿Cómo podemos controlar la ansiedad?

Tenemos que saber qué la evoca. Yo estoy formada en coaching emocional y en mis consultas utilizo pequeñas herramientas y génicas para encontrar el origen, pero no siempre puedo llegar al origen y es necesario que se complemente con una psicoterapia. Yo diría que el 80% de las personas que hacen dieta para perder peso sufren de ansiedad y siempre apunto que si esta ansiedad no se trabaja la dieta no va a funcionar, lo hará sólo el tiempo que estemos motivados, unos días, unas semanas, unos meses, pero vamos a volver a caer en los mismo errores porque vamos a seguir con esa ansiedad. Volveremos a necesitar ciertos alimentos para suplir nuestras carencias,según telva.

En caso de sentir la necesidad imperiosa de comer debemos optar por lo más sano, en vez de comernos una bolsa entera de papas fritas, una barra de chocolates, hamburguesas (alimentos preferidos de las emociones) debemos elegir una fruta, un jugo, hasta un vaso de agua ayudaría, bebiendo de forma pausada y tranquila nos podemos llevar la sorpresa de haber superado la crisis y que el supuesto hambre haya desaparecido.

Otra opción sería salir a tomar aire fresco o realizar una caminata para despejar la mente y calmar la ansiedad que sentimos con la naturaleza. También si son de nuestro agrado podemos tomar contacto con animales que ayudan a reducir los niveles de ansiedad y estrés, mejorconsalud.