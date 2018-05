Estos son los hábitos más comunes que producen celulitis ¡Evítalos!

No movernos aumenta la celulitis

Esto no es ningún misterio, y es que pasarnos el día del sofá a la silla y de la silla a la cama solo hará que la grasa se acumule en nuestro cuerpo, de modo que será inevitable que la celulitis aparezca. Es lógico que pasemos muchas horas sentadas, sobre todo si esta es la postura que utilizamos para trabajar, pero en el momento estemos libres debemos aprovechar a salir a practicar ejercicio, a pasear, a correr, al gimnasio o a la piscina...¡nuestro cuerpo nos lo agradecerá!

Comer determinados alimentos

Pero, sobre todo, lo que marca que la celulitis aparezca en nuestro cuerpo o no es la alimentación. Si no tenemos una alimentación y nutrición sana, si tenemos tendencia a comer alimentos grasos, cocinados con mucho aceite, con mucha sal y muchas grasas saturadas, lo más probable será que la celulitis no tarde en hacer su aparición. Los alimentos con mucho azúcar también son culpables de ello, de modo que empezar a sustituir estos alimentos por comidas mucho más sanas nos hará sentirnos mejor en todos los aspectos.

La hidratación de nuestro cuerpo

Este es otro de los hábitos que produce celulitis y suele olvidarse, la hidratación del cuerpo es necesaria tanto a nivel interno como externo. Ponernos aceites y cremas hidratantes hará que nuestra piel no esté tan seca, tirante y con tendencia a la celulitis, mientras que a nivel interno es muy necesario que bebamos, al menos, 8 vasos de agua diarios, lo que equivale a unos dos litros. Hay muchas técnicas para conseguirlo, por ejemplo sustituyendo algunas veces agua por zumo de frutas o incorporando limón al agua para que sea más fácil tomarla. Ante todo, ten siempre a mano una botella de agua, según deellas.

Antibiótico. El abuso de este tipo de medicamentos para tratar infecciones hace que tu peso aumente; incluso los antibióticos que inyectan a los animales que posteriormente consumimos. Lo mejor es tratar de consumir carnes orgánicas u optar por tratamientos naturales para infecciones menores.

El clima. Si vives en un lugar con mucha humedad, serás más propenso a retener líquidos, que posteriormente, generan celulitis; mientras que en los lugares con clima seco, la gente tiende a sufrir menos de sobrepeso y celulitis.

Alimentos 'light'. Los tan de moda productos bajos en grasas esconden una gran cantidad de azúcar, uno de los aliados número uno de la celulitis, según diariofemenino.