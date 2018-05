¿Tienes la piel atópica? Trucos para maquillarla

1. Tómate tu tiempo e hidrata previamente la piel

Lo primero que debes tener en cuenta a la hora de maquillarte si tienes la piel atópica es tomarte todo el tiempo que necesites para crear tu maquillaje. Con paciencia lo conseguirás, y no olvides que tú también puedes conseguir un maquillaje perfecto a pesar de esta afección. Intenta también emplear productos naturales como el aceite vegetal de perilla que te ayudarán a nutrir la piel.

2. Usa marcas de maquillaje que sean especiales para pieles atópicas

Muchas veces nos preguntamos qué base de maquillaje debemos elegir, pero cuando tenemos la piel atópica la cosa cambia por completo. Pero no te preocupes, no pasa nada. Existen marcas específicas para ti, así que cuando acudas a la perfumería o a la esteticién, no dudes en preguntar qué bases de maquillaje son adecuadas para la piel atópica así tendrás garantizado que será la correcta para tu piel. Algunas de estas marcas de maquillaje para pieles atópicas son las siguientes:

Avenese: ofrece polvos compactos para pieles atópicas y también bases en crema. Además, la mayoría de sus productos tienen protección solar y son resistentes al agua. Sin duda, merece la pena probarlos.

La Roche-Posay: nos encontramos ante maquillaje especial para pieles con problemas de picor e incluso, quemazón. Son productos de cosmética natural que no te pueden faltar, porque no tienen conservantes y tampoco perfumes. Otra opción más que puedes contemplar.

3. Productos para aplicar una base de maquillaje apta para pieles atópicas

Restamos importancia a este punto, pero es igual de importante. Las brochas de maquillaje son más importantes de lo que creemos. Así que uno de los mejores consejos para maquillar una piel atópica es apostar por una brocha o una esponja suave que no dañe más la piel, pues de lo contrario, lo que harás es aumentar la irritación. Todos los implementos que utilices para maquillarte, deben ser limpiados con regularidad, así que no te olvides de limpiar tus brochas de maquillaje para que no acumulen bacterias que puedan afectar tu piel.

4. Los correctores

El corrector debe aplicarse con un pincel o con las yemas de los dedos directamente sobre las zonas que presenten enrojecimiento. Así que el corrector es una buena opción para tapar las rojeces de la piel atópica. Por eso, lo mejor será apostar por correctores de color que puedan reducir las rojecedes. Además, con ello también conseguirás eliminar las cicatrices, disimular las ojeras e incluso las marcas de acné. Pero, una vez más asegúrate de usar productos de maquillaje especiales para pieles atópicas y sensibles .Unos buenos colores serían el verde o el amarillo, según deellas.

Para mejorar los síntomas de la dermatitis atópica, los expertos recomiendan llevar una dieta dieta rica en ácidos grasos omega 3 (salmón, atún, aceites vegetales) y en vitamina A (zanahorias, calabaza, mandarinas, melón o sandía) que ayudan a mejorar el estado de la piel. Esta vitamina es esencial para el buen funcionamiento del sistema inmunológico y para la formación de nuevas proteínas y su carencia puede agravar la piel seca y escamosa, según telva.