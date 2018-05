Maquíllate sencilla y natural como Tamara Falcó

Piel natural

Como decíamos antes, una de las partes que más hay que cuidar y que más hay que tener en cuenta a la hora de apostar por un maquillaje natural, además de las cejas, es la apariencia de la piel. Bases de cobertura muy alta crearán un aspecto máscara muy antinatural por eso es esencial elegir bases de una cobertura más baja que ayudarán a que la piel respire.

Mejillas bronceadas

A pesar de que la base de maquillaje aplicada no sea de una cobertura muy alta y se sigan pudiendo ver las diferentes tonalidades de la piel, Tamara Falcó apuesta por darle un ligero toque personal al makeup a la hora de completar el maquillaje facial. Existen diversas maneras de complementar la base previamente aplicada y la socialité se decanta por el colorete para ello, según bekiabelleza.

Labios jugosos

Si algo tienen en común los diferentes productos que Tamara Falcó aplica para crear su look es que todos tienden a la naturalidad y a un acabado sutil y sin brillos. Es por eso que para darle el toque final al maquillaje Falcó opta por algo más vivaz eligiendo los labios como el lugar perfecto para un aportar el toque de brillo.

¿Cómo es tu rutina de belleza?

Pues es muy fácil, he encontrado un gel limpiador que también es mascarilla y exfoliante.

¿Tu centro de belleza preferido?

¡Los SPAs me gustan todos! (Ríe) Que te traten bien, que te sirvan un té... ¡Es delicioso!

¿Cuáles son tus productos favoritos de maquillaje?

Me encantan los correctores de Nars y su colorete. ¡Os va a sorprender pero hay productos de supermercado que también me gustan! Una amiga mía me los prestó en un viaje que hicimos juntas y su eye-liner me gustaba más que el mío. ¡He conseguido que mi madre también se enganche, según telva.