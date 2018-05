Tratamiento y prevención para el Herpes facial

El herpes se caracteriza fundamentalmente por la presencia de pequeñas lesiones de contenido líquido llamadas vesículas. Éstas son pequeñas y dolorosas y aparecen sobre la piel o las membranas mucosas.

Tipos de herpes

Existen muchos subtipos de herpes virus capaces de causar infección en el hombre.

Los más frecuentes son:

el herpes simple tipo 1 (HSV 1),

el herpes simple tipo 2 (HSV 2) y

el herpes zoster (HZV).

El HSV 1 y el 2 son los responsables de las infecciones orales y genitales.

El HZV es el que causa varicela en su primer contacto con el individuo y herpes zoster cuando reaparece la enfermedad después de un período sin manifestaciones clínicas, según revistabuenasalud.

¿Cómo se contagia?

El Herpes en la cara no se hereda como piensan algunas personas, simplemente se contagia. Este contagio puede ser por contacto, directo o indirecto. Aunque el virus no se mantiene vivo fuera del cuerpo humano mucho tiempo, la almohada, una prenda como puede ser una bufanda o un pañuelo, etc., que haya estado en contacto con alguien que lo sufra, puede transmitirlo a otra persona o a otra zona que no estaba afectada.

¿Cuáles son los síntomas?

Primero notaremos algo parecido a un hormigueo acompañado de calor en las zonas que posteriormente aparecerán enrojecidas y que terminarán desarrollando esas molestas ampollas. Cuando estas ampollas se revientan se convierten en unas llagas que serán lo que termine cicatrizando y formando unas postillas que debemos dejar caer con el tiempo, nunca arrancarlas. Lo normal es que no dejen marcas, pero eso dependerá siempre de cada tipo de piel.

¿Cómo podemos prevenir el Herpes en la cara?

Como ya hemos mencionado, el herpes se contagia por contacto, por tanto, lo que debemos hacer es tener precaución sí alguien de nuestro entorno lo padece. Es necesario para su prevención lavar a altas temperaturas las sábanas, las toallas y todas las prendas que puedan haber estado en contacto con el herpes. O mejor aún, no usar prendas que hayan sido utilizadas por personas con esta dolencia. También es importante lavarnos concienzudamente las manos ya que nosotros mismos podemos contagiarnos a otras zonas y agravar nuestro problema, según bekiabelleza.