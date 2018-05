¿Quieres cambiar de look? Tendencias para el cabello

Estación nueva, pelo nuevo. Si no tienes claro por dónde podría ir tu estilismo capilar veraniego y tampoco te apetece ponerte totalmente en manos de tu peluquero (que a veces tiene buenas ideas, y otras no tanto), aquí van algunas ideas sobre por dónde podría ir los tiros del color. Estos son los tonos que más nos han gustado en los últimos 'looks' de las 'celebrities', opciones que no van tanto al shock como a resistir muchas, muchas horas de sol.

Hailey Baldwin no falla: la mezcla de raíz, mechas rubias antiguas y dos tonos de rosa funcionan a la perfección y son capaces de resistir playa, piscina y noche,según mujerhoy

Quizá has escuchado la famosa frase: "cuando una mujer decide cambiar su cabello, prepárense porque cambiará cosas aún más grandes", y es totalmente cierta, porque no existe cambio más grande que el cambio de look, ese que nos hace sentir hermosas, confiadas y por supuesto capaces de conquistar el mundo con una linda cabellera.

Así que ya no lo pienses más, es momento de dejar tu cabellera clásica y realizar un cambio drástico, y si aún no sabes cómo deseas cortarlo o teñirlo, no te preocupes; aquí te mostraremos algunos cortes de cabello y colores que te harán cambiar de look de una vez por todas.

1. Rosa - dorado

Aún no es momento de descartar los colores pastel este año. Ahora tendrás que pensar en tonos rosas que son suaves y sutiles, con una linda combinación de rubios y dorados. Este color añadirá dimensión y calidez a tu cabello, simplemente es el mejor del momento. Si deseas ver más tonos de este color puedes darle clic aquí.

2. Corte Bob con color belayage

¿Quién dijo que no podías teñirte un corte bob en tonos belayage? Incluso el cabello corto puede beneficiarse de esta sensación de color. Además, los cortes bob son ideales para enmarcar tu rostro y darle volumen a tu cabello.

3. Arcoíris oculto

Este es probablemente el cabello más lindo que hemos visto, realmente no importa cuánto tiempo pases sentada en la silla del estilista, sin duda vale la pena. Este lindo y elegante look puede darle vida a tu cabello y rostro.

4. Bob asimétrico

El cabello corto es muy difícil de llevar, pero sin duda es algo que tienes que intentar por lo menos una vez en tu vida. Deja de tener miedo sobre si se verá bien con tu cabello redondo, este es el corte de la temporada y lo más importante es que lo luzcas con confianza, según okchicas.